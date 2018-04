NB II foci - A Gyirmót legyőzte a Kisvárdát, kikapott az ETO - fotók

(0–0)Gyirmót, Alcufer-stadion, 650 néző. V.: Pintér Cs.Gyirmót: Rusák – Villám, Lázár, Szilvási, Présinger – Kiss M. – Nagy P. (Paku, 87.), Stieber (Achim, a szünetben), Varga P. – Sandal, Laki B. (Horváth R., 67.). Vezetőedző: Szepessy László.Kisvárda: Zöldesi – Izing, Ryashko, Papucsek – Melnyik, Oltean (Illics, 67.), Lukas, Misics, Jánvári (Heffler N. 78.) – Lukács (Horváth Z., 59.), Gosztonyi. Vezetőedző: Kondás Elemér.Gsz.: Kiss M. (56.).56. p: Bal oldali szabadrúgásból Kiss M. jobbal, nagy erővel lőtt a jobb felső sarokba. 1–0.A mindvégig ötletesebben, agilisabban játszó hazaiak megérdemelten nyertek.Szepessy László: – Minden együttes fegyvertárában kell szerepelni pontrúgás-specialistáknak, szerencsére ez nálunk ma eredményre vezetett. Küzdő, gyors csapat ellen minőségi, rövid passzos játékot tudtunk játszani. Győzelmünkkel önigazolást nyertünk, hiszen eddig több riválisunkat is két vállra tudtuk fektetni.Kondás Elemér: – Egy jó Gyirmóttal találkoztunk ezen a jó iramú mérkőzésen, amelyen egy pontrúgás döntött. Azt hiszem, a döntetlen reálisabb lett volna.(1–1)Csákvár, 400 néző. V.: Gaál Á.Csákvár: Hermány – Horvat, Tar, Dulló, Baranyai – Bokros – Sejben, Király B. (Molnár Cs,. 80.), Polonkai (Sándor Gy., 77.), Tamás (Rétyi, 34.) – Bobál G. Vezetőedző: Szijjártó István.ETO: Gyurákovics – Kovács K., Vadász, Debreceni, Rokszin – Bagi – Beliczky (Szabó L., 70.), Szatmári L. (Magasföldi, 80.), Szánthó, Szimcso – Daru (Erdélyi, 77.). Vezetőedző: Szentes Lázár.Gsz.: Bobál G. (36., 70., 81.), ill. Tar (44., öngól).36. p: Bobál a szögletzászló közeléből célozta meg a kaput, Gyurákovics bevédte a lövést. 1–0.44. p: Tar lábáról a bal alsó sarokba pattant a labda, öngól. 1–1.70. p: Bobál 8 m-ről a jobb sarokba fejelt. 2–1.81. p: Horvat jobb oldali beadása után Bobál 3 m-ről bólintott a kapuba. 3–1.Szijjártó István: – A szív, az akarat, a lélek diadala volt, egy nagyon jó ETO-t győztünk le.Szentes Lázár: – Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, de kihagytuk a helyzeteinket és még az egyenlítő találatunkat is a hazaiak szerezték.(1–0)Békéscsaba, 500 néző. V.: Nagy N.Békéscsaba: Ribánszki – Dlusztus (Kiss L., 79.), Szélpál, Mészáros M. – Hursán, Király, Nagy I., Zahorán – Gyurján, Birtalan (Urbin, 72.), Gránicz (Viczián, 72.). Vezetőedző: Boér Gábor.SVSE: Kunsági – Harangozó, Czingráber (Batizi-Pócsi, 55.), Fehér Z., Varga R. – Tóth M. (Holzmann, 71.), Angyal Zs., Hadházi, Bor – Szabó V. (Garda, 55.), Horváth P. Szakmai igazgató: Bekő Balázs.Gsz.: Birtalan (38., 54.), Nagy I. (71.).38. p: Birtalan cselezett ki egy védőt, majd 16 méterről ballal, laposan a vendégek kapujába lőtt. 1–0.52. p: Birtalan büntetőjét Kunsági lábbal védte.54. p: Hursán ugratta ki Birtalant, aki a jobbösszekötő helyéről, 13 méterről lőtt a kapuba. 2–0.71. p: A nagy kedvvel játszó Nagy I. 17 méterről a hosszú felső sarokba lőtt. 3–0.Boér Gábor: – A szünetben nyugtattam a fiúkat, biztattam őket, hogy maradjon meg az akarat és az elszántság.Bekő Balázs: – A békéscsabaiak első gólja hatméteres, a második másfél méteres les után született. De az is igaz, nem ez volt a vereség oka, ugyanis a Békéscsaba jobb csapat.(0–1)Albertirsa, 100 néző. V.: Nazsa.Cegléd: Mursits – Wild (Farkas, 69.), Nánási, Albert, Preklet – G. Bíró – Damásdi, Hujber, Sándor (Nyilas, 46.),Peres (Szilágyi, 46.) – Asztalos. Edző: Klausz László.Mosonmagyaróvár: Heinrich – Kovács B., Szpirulisz, Szépe, Katona (Darázs, 73.) – Zsirai, Bakos, Maly – Kapacina, Lőrinczy, Bartos (Winkler, 68.). Edző: Kostorják Zsolt.Gsz.: Nyilas (90.), ill. Bartos (34.).34. p: Bartos csapott le a rosszul hazaadott labdára és higgadtan a kapuba helyezett. 0–1.90. p: Szabadrúgásból Nyilas tekert a sorfal felett a jobb alsó sarokba. 1–1.Klausz László: – Ez a mérkőzés nem úgy alakult, ahogy vártuk. A végén nekünk kellett futni az eredmény után, de a csapat bebizonyította, hogy nemcsak védekezni, hanem támadni is tud egy félidőn keresztül.Kostorják Zsolt: – Küzdelmes meccs volt, fájó, hogy az utolsó percekben elbuktunk számunkra fontos két bajnoki pontot.Gyirmót, 15.30 ó. V.: Pintér Cs.A tabellán második és élvonalba készülő Kisvárdát fogadja a forduló előtt harmadik, a szezonban még veretlen Gyirmót."Úgy gondolom, lezártuk a tavaszi szezon első fázisát, az az öt-hat mérkőzés következik, amelyek után szétrázódhat a mezőny. Jó rajtot vettünk, sokat számít a sikerélmény. A célunk ugyanaz, mint eddig, dobogón akarunk végezni. Az NB I-be igyekvő Kisvárda ellen kiderül, mire vagyunk képesek, hol tartunk valójában" – jelentette ki Szepessy László, a kék-sárgák vezetőedzője.Albertirsa, 16.30 ó. V.: Nazsa.Az nso vezető hírként számolt be arról, hogy a nyíregyházi edző, Lucsánszky Tamás szerint példátlan sportszerűtlenség előzte meg a mosonmagyaróváriak múlt heti találatát, amellyel a kék-fehérek 1–0-ra legyőzték a Nyíregyházát. A mérkőzésen az ápolása után a félpályánál visszatérő Lőrinczy iramodhatott meg, majd Kulcsárhoz passzolt, akinek átadása után Zsirai talált a kapuba."Nem értem, miért beszélnek sportszerűtlenségről a nyíregyháziak – kezdte Várhidi Péter, a Lajta-parti együttes szakvezetője.– Nem egy kirúgott labdát nem adtunk vissza, Lőrinczy az ápolás után egy hazai támadás végén a játékvezető engedélyével tért vissza a pályára. Nincs az a játékos, aki ha ilyenkor helyzetbe kerül, ne használná ezt ki. Mit kellett volna csinálnia, megállnia? Ezután egyébként még több labdaérintés is volt a gólig. Ezzel együtt sokkal összeszedettebb játékot nyújtottunk a hazaiaknál, jogos volt a győzelmünk" – tette hozzá a vezetőedző, aki kitért a mai találkozóra is: "Eddig sem voltunk játékban rosszak, csupán kevés gólt lövünk. Remélem, ebben is sikerül javulnunk, bár nem vagyunk könnyű helyzetben, három játékosunkra, a sérült Eszlátyira, az eltiltott Kulcsárra és Vágóra a Cegléd ellen nem számíthatunk."Békéscsaba, 16.30 ó. V.: Nagy N."Azt gondolom, hogy a hétvégi meccsből szeretnénk továbblépni. Nyilván nem lesz egyszerű, mert a Békéscsaba egy erős ellenfél, de ha hasonló felfogásban tudunk játszani és egy kicsit a támadójátékban feljavulunk, akár meglepetést is okozhatunk" – mondta Bekő Balázs szakvezető.Csákvár, 19 ó. V.: Gaál.Szentes Lázár vezetőedző: "Vissza akarunk térni a korábbi idegenbeli mérkőzéseinken tapasztalt eredményes játékunkhoz, ezért ezt a találkozót mindenképpen meg akarjuk nyerni. Mivel a hazai csapat is nyilvánvalóan ezt tervezi, küzdelmes és változatos meccset várok."