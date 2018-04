NB II foci- Győzött az ETO, bajban a Sopron

WKW-ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus 1–0( 1–0)

Győr, ETO park, 800 néző. V.: Ducsai.



ETO: Gyurákovics – Kovács K., Vadász, Debreceni, Rokszin – Bagi – Szánthó R. (Szabó L., 65.), Szatmári L., Tajthy (Magasföldi, 78.) Zamostny – Erdélyi (Daru B., 68.). Vezetőedző: Szentes Lázár.



Nyíregyháza: Jova – Szokol, Fodor F., Kelemen, Forró – Kártik (Szabó B., 72.) – Csilus Á. (Csilus T., 57.), Kesztyűs, Papp M. (Hornyák 79.) – Pekár, Dragoner D. Edző: Lucsánszky Tamás.



Gsz.: Zamostny (36.).



36. p: Rokszin bal oldali lapos beadása után a balösszekötő helyén érkező Zamostny ütközött védőjével, majd estében 10 m-ről, ballal a kapu jobb oldalába lőtt. 1–0.

A dobogóért versengő csapatok csatájában a nyírségiek előtt is adódott nagy lehetőség, de egy látványos bal oldali támadás végén a zöld-fehérek szereztek vezetést. A mérkőzés záróperiódusában a vendégek nagyobb elánnal próbáltak támadni, de kontrákból a hazaiak is növelhették volna előnyüket.



Szentes Lázár: – Rendkívül fontos győzelmet arattunk, a mérkőzés kétharmadában a játékunk is megfelelő volt, a végjátékban azonban a csapat küzdőszelleme volt dicséretes. Azért is alakulhatott ki jó mérkőzés, mert a Nyíregyháza is győzelemre játszott.Lucsánszky Tamás: – A találkozó elején nem úgy játszottunk, ahogyan terveztük. Szünet után azonban mindent megtettünk, hogy változtassunk az eredményen, de sajnos nem sikerült.



Szeged 2011–Gyirmót FC Győr 0–0

Gyula, Grosics Akadémia, 400 néző. V.: Gyarmati II T.



Szeged: Alekszics – Achim Á., Farkas M., Tóth G., Gergényi – Szabó P., Cororian, Nicorec (Tóth M., 60.), Zabari (Fejős Á., 68.) – Germán T. (Povázsai, 80.), Zádori. Vezetőedző: Őze Tibor.



Gyirmót: Rusák – Achim Z. (Nagy P., 56.), Szilvási, Lázár P., Présinger – Villám, Horváth R. – Paku (Laki B., 84.), Kiss M., Varga P. (Szalánszki, 52.) – Sandal. Vezetőedző: Szepessy László.



43. p: Horváth átadása után Paku tört kapura, de óriási helyzetben a hazai kapus kezébe lőtte a labdát.

65. p: Kiss M. végezhetett el hasonló szögből szabadrúgást, mint a Kisvárda ellen, de lövése lényegesen rosszabbul sikerült.

89. p: Zádori hiába talált a kapuba, a partjelző intésére Gyarmati II Tibor játékvezető les címén nem adta meg a gólt.

Az első félidőben valamivel a hazai együttes futballozott jobban, ám a második félidő egyértelműen gyirmóti fölényben telt.

Összességében jó iramú, küzdelmes, változatos mérkőzésen igazságos, gól nélküli döntetlen született.



Őze Tibor: – Az első félidőben jobbak voltunk, a másodikban a Gyirmót játszott fölényben. Örülünk az egy pontnak és gratulálok a játékosaim hozzáállásához.



Szepessy László: – Küzdelmes mérkőzés volt, nyerni szerettünk volna, s a második félidőben döntő fölényben játszottunk. A három pont helyett eggyel kell megelégednünk.



Credobus-Mosonmagyaróvár–Dorog 2–1 (1–0)

Mosonmagyaróvár, 500 néző. V.: Oláh.



Mosonmagyaróvár: Heinrich – Kovács B., Szépe, Szpirulisz, Katona – Zsirai, Bakos – Bartos (Winkler, 80.), Lőrinczy, Kapacina (Vágó, 59.) – Kulcsár (Maly, 70.). Vezetőedző: Várhidi Péter.



Dorog: Vajda – Csató, Bora, Berkó (Vígh, 46.) – Szalai, Tomás, Nagyházi (Városi, 72.), Kitl – Mészáros – Szedlár, Faragó. Vezetőedző: Schindler Szabolcs.



Gsz.: Kulcsár (1., 11-esből), Bartos (60.), ill. Faragó (85.).



1. p: Lőrinczy ívelt a kapu elé bal oldalról egy szabadrúgást. A középen érkező Bakost a vendégvédők lerántották, a játékvezető büntetőt ítélt, amit Kulcsár magabiztosan értékesített. 1–0.

60. p: Lőrinczy szép cselekkel játszotta tisztára magát a vendégek tizenhatosán belül, s már csak Vajdával állt szemben, aki bravúrral szögletre mentett. A jobbról belőtt szögletet a vendégek kifejelték, a labda Bartos elé került, aki mintegy 25 m-ről hatalmas lövést zúdított a dorogi kapura, a lövés a felső lécről vágódott le, és a vetődő Vajda hátáról a hálóba pattant. 2–0.

85. p: Bal oldali szögletrúgást követően Szalai elé került a labda, aki tíz méterről a bal alsó sarokba lőtt. 2–1.

Jól, góllal kezdett a hazai csapat. A találat után kiegyenlített lett a játék, de nagyobb helyzetet egyik fél sem tudott kialakítani. A második félidőben a Dorog kezdeményezett többet, mégis a hazai csapat növelte az előnyét.

A gólt követően a Dorog mindent megpróbált a szépítés, illetve egyenlítés érdekében. Sorra érkeztek a beívelések a hazai kapu elé, de az Óvár védelme ezeket hárította, ugyanakkor a hazai kontrák is veszélyesek voltak.

A hazai együttes lelkes játékával megérdemelten szerezte meg a győzelmet.

Kostorják Zsolt edző: – Fontos győzelmet arattunk, a lehető legjobbkor rúgtuk a góljainkat. Érthetetlen viszont számomra, hogy egy agyonnyert mérkőzést ilyen szorossá tudtunk tenni a végére.

Schindler Szabolcs: – Az első percben hoztuk a szokásos tizenegyes gólunkat. A csapat végigtámadta aztán az egész mérkőzést, rengeteg gólszerzési lehetőségünk volt, de egyetlen kivételével ezek kimaradtak.

Zalka Péter





Soproni VSE–Soroksá 0–1 (0–0)

Sopron, 350 néző. V.: Farkas T.



SVSE: Kunsági – Fazakas (Bor, 38.), Czingráber, Varga R., Angyal – Tóth M. – Kővári, Kitl (Harangozó, 62.), Horváth P., Garda (Batizi-Pócsi, 57.) – Szabó V. Szakmai igazgató: Bekő Balázs.



Soroksár: Steer – Fülöp, Dvorschák, Valencsik, Silye – Gyömbér – Kundrák, Csernik, Tamási (Albert Á., 80.), Gárdos (Derekas, 68.) – Pál (Popov, 73.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.



Gsz.: Tamási (55.).



33. p: Szabó V. kapott jó labdát az ötös sarkán, lövése után a labda a gólvonalon gurult végig, majd elhagyta a játékteret.

38. p: Silye 7 méterről leadott bombalövését bravúrral védte Kunsági.

48. p: Horváth P. 35 méteres távoli lövését a vendégkapus parádés védéssel a bal alsó sarok elől szögletre ütötte.

55. p: Tamási kapott jobbról kitűnő átadást, s 7 méterről a felső léc alá bombázott. 0–1.

92. p: Harangozó balról játszott Horváth P. fejére, aki 4 méterről fejelt kapura, a labda a felső lécet súrolva hagyta el a játékteret.

Alacsony színvonalú, ám küzdelmes mérkőzést játszottak a csapatok. A Sopron gólképtelensége tovább tart.



Bekő Balázs: – Játszottunk egy nulla-nullás meccset, amit elvesztettünk. Ki kell mondani, hogy az a lift, amin utazunk, leért. A jövőt azonnal el kell kezdeni építeni. Sajnálom a szurkolókat, de egyet tudok ígérni, hogy a hátralévő fordulókat becsülettel végigcsináljuk. Teljesen új alapokra kell a soproni labdarúgást helyezni, a munkát azonnal el kell kezdeni, mert ellenkező esetben bekövetkezhet a legrosszabb is.



Lipcsei Péter: – A legfontosabb, hogy győztünk. A Sopron küzdött, jó csapat benyomását keltette, nem is értem, miért áll ilyen rosszul a tabellán.