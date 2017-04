NB I online - Gyirmót - Ferencváros 18 órától

A Ferencváros vendégjátéka mindenkoron az átlagosnál nagyobb érdeklődést vonz, így ma Gyirmóton is valószínű, sok szurkoló előtt mérkőzik meg egymással a két csapat.



KÍVÁNCSI A MESTER IS

"Érdekes összecsapást, igazi fociünnepet várok most - kezdte a találkozóval kapcsolatban Urbányi István., a Gyirmót FC Győr vezetőedzője. - A Ferencváros ellen mindig különös érzés, élmény játszani. Az elmúlt bajnokság NB I-es aranyérmese és az NB II. bajnokcsapata csap össze egymással. Igaz, egyik együttes sincs túl jó formában, így magam is kíváncsi vagyok, a játékosok mindkét oldalon mennyit mutatnak meg a karakterükből."



A szakvezető most sem lehet ott a gyirmóti kispadon, hiszen még az eltiltását tölti.

"Sajnos ezúttal is csak a lelátóról nézhetem az összecsapást, s bár onnan néha jobb figyelni, ott nyilván nem tudok aktívan a találkozóba beavatkozni. A csapat, a játékosok és a kollégák azért persze tudják, mit kell tenniük."



A hazai csapatban több hiányzó is akad.



"Ahogy haladunk a bajnokságban előre, egyre több a sérülés. Vass Patrik biztosan nem játszhat. de Tamás Krisztián szereplése kérdéses. Ahogy Bebeto, úgy valószínű, Tancsik játékával sem számolhatunk már ebben a szezonban, Bori Gábor pedig eltiltását tölti. Jó hír viszont, hogy a korábban agyrázkódást szenvedett Simon András visszatérhet az együttesbe" - tette hozzá Urbányi István, aki szerint néhány labdarúgó már nem bízik a bentmaradásban.



"Van ilyen és van olyan játékos is. A mi, vagyis a stáb és az én feladatom megkeresni és pályára küldeni azokat, akik a lehető legtöbbet és legjobbat nyújtják az adott összecsapásokon - fogalmazott Urbányi István.



MEGLEPHETIK A FRADIT



Még most is ezer szállal kötődik a Ferencvároshoz Dzurják József. Nem véletlen, hiszen a kiváló csatár öt éven át futballozott a zöld-fehér együttesben, jelenleg pedig a Fradi fiókcsapatának számító, az NB II-ben remeklő Soroksár másodedzője.



"Természetesen figyelemmel kísérem volt csapatom játékát, s hacsak tehetem. ott vagyok a Groupama Arénában rendezett meccseken - mondta megkeresésünkre az 55 éves szakember. - Rossz passzba került a csapat, s bár még így is esélyesebb, mint a Gyirmót, ennek ellenére, vagy éppen ezért, nehéz meccsre számítok. Valami nem stimmel, valami nem passzol a bajnokcsapatnál, s egyelőre talán még a vezetők sem tudják, hol keresendő a bajok forrása. Egy biztos, az életéért küzdő hazai együttes akár meg is lepheti a rogyadozó Ferencvárost."