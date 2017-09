NB I foci: növelte előnyét a Videoton

A listavezető Videoton növelte előnyét a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulóját követően, miután hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a Haladást, a második helyen álló címvédő Budapest Honvéd pedig pontokat veszített a Paks vendégeként.Videoton FC-Swietelsky Haladás 3-1Paksi FC-Budapest Honvéd 2-21. Videoton FC 8 6 2 - 19-7 20 pont2. Budapest Honvéd 8 4 3 1 15-11 153. Ferencvárosi TC 8 3 4 1 17-9 134. Diósgyőri VTK 8 3 3 2 13-13 125. Debreceni VSC 8 3 2 3 12-8 116. Puskás Akadémia 8 3 2 3 14-13 117. Vasas FC 8 3 1 4 10-14 108. Újpest FC 8 2 4 2 11-12 109. Mezőkövesd Zsóry FC 8 2 2 4 10-17 810. Paksi FC 8 1 4 3 12-16 711. Swietelsky Haladás 8 2 - 6 6-18 612. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 8 1 3 4 11-12 6szeptember 16., szombat:Vasas FC-Videoton FC, Szusza Ferenc Stadion 18.00Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 18.00Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Debreceni VSC 18.00Diósgyőri VTK-Paksi FC, Debrecen 18.00Swietelsky Haladás-Újpest FC, Sopron 18.00Budapest Honvéd-Ferencváros 20.30

Szombaton történt:

Az Újpest zárt kapuk mögött 3-1-re kikapott a vendég Puskás Akadémiától a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának szombat esti mérkőzésén.A házigazdák a magyar szövetség fegyelmi bizottságának korábbi döntése értelmében egymás után második hazai meccsüket játszották nézők nélkül.Szusza Ferenc Stadion, zárt kapus, v.: Andó-SzabóNovothny (72.), illetve U. Diallo (22.), Knezevic (49., 53., az elsőt 11-esből) sárga lap: Zsótér (61.), illetve Osváth (28.), Knezevic (87.)Pajovic - Pauljevic, Litauszki, Bojovic, Mohl - Windecker, Saletros - Zsótér (Simon K., 61.), Nagy D., Nwobodo (Novothny, 63.) - Tischler (Selmani, 73.)Hegedüs L. - Osváth, Heris, Vanczák, Balogh B. - Mevoungou - Molnár G. (Prosser, 63.), Knezevic, Bacelic-Grgic (Márkvárt, a szünetben), Szakály P. (Latifi, 82.) - U. DialloA mérkőzés első valamirevaló helyzetéből előnyt szerzett a Puskás Akadémia: egy bal oldali beadást követően Diallo fejelte a labdát a kapuba.A gól után átvette az irányítást az Újpest, de a vendégek védelme biztosan állt a lábán.A fordulás után közvetlenül a szünetben beállt Márkvárt 11-est harcolt ki, amelyet Knezevic értékesített magabiztosan, így megduplázta előnyét az újonc csapat. Néhány perccel később egy gyors indítást követően Knezevic akcióból is betalált, így nagyon nehéz helyzetbe kerültek a hazaiak.Az Újpest a hátralévő időben mindent egy lapra feltéve támadott, kapufát is elért, majd a hajrához közeledve szépítenie is sikerült, de ez már csak az eredmény kozmetikázására volt elég.A Puskás Akadémia sorozatban harmadik győzelmét aratta.A legutóbb bronzérmes Vasas kétszer vezetett, a 72. percben viszont emberhátrányba került, és végül 5-2-re kikapott a Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.OTP Bank Liga, 8. forduló: Ferencváros-Vasas 5-2 (1-1)Groupama Aréna, 7135 néző, v.: Bognár T.gólszerzők: Paintsil (32.), Varga R. (62., 82., 93. - a harmadikat 11-esből), Priskin (84.), illetve Kulcsár (14.), Gaál (60.) sárga lap: Marcos Pedroso (43.), illetve Ristevski (52.), Hangya (55.), Szivacski (70., 72.), James (92.) kiállítva: Szivacski (72.)Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics G., Otigba, Leandro, Marcos Pedroso - Gorriarán (Priskin, 76.), Spirovski - Varga R., Paintsil, Moutari (Botka, 67.) - Böde (Rui Pedro, 85.)Vasas SC: Kamenár - Burmeister, James, Ristevski - Szivacski, Berecz, Vida, Hangya - Kulcsár (Vergosz, 63.), Gaál (Vaskó, 77.), Remili (Vogyicska, 74.)Meggyőző játékkal kezdett a házigazda, mégis a Vasas szerzett vezetést: a 14. percben Kulcsár Tamás a tizenhatos vonaláról egy pattanást követően bombázott a kapu bal oldalába. Percekbe telt, amíg a Ferencváros rendezni tudta a sorait, a 32. percben aztán sikerült egyenlítenie. Egy indítás elcsúszott ugyan Böde Dániel előtt, de így lett jó az egész meccsen lendületes ghánai Josiph Paintsilnak, aki góllal tudott bemutatkozni a Ferencvárosban. A 60. percben ismét az angyalföldiek jutottak gólelőnyhöz, akkor Gaál Bálint látványosan emelte át a labdát a kapujából kilépő Dibusz Dénes fölött. A házigazdák egyenlítésére ezúttal csak két percet kellett várni: az egész találkozón rendkívül aktív Varga Roland közelről, éles szögből lőtt a hosszú sarokba. A második félidő közepén Szivacski Donát két perc alatt két sárga lapot kapott, az emberelőnybe kerülő Ferencváros pedig a hajrában két perc alatt lőtt két góllal - Varga másodszor volt eredményes, majd a csereként pályára lépő Priskin Tamás talált a Vasas kapujába - eldöntötte az összecsapást. A kegyelemdöfést Varga adta meg, aki a 93. percben értékesítette az ellene elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőt.Ez az eredmény egyik csapatnak sem igazán jó, ugyanis a Mezőkövesd hat, az újonc Balmazújváros pedig immár négy forduló óta nyeretlen.OTP Bank Liga, 8. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2 (0-1)Mezőkövesd, 2544 néző, v.: Farkas Á.gólszerzők: Lázár (58.), Strestík (70.), illetve Arabuli (35., 88.) sárga lap: Cseri (40.), Lázár P. (62.), Fótyik (86.), illetve Tamás (21.), Sigér (32.), Habovda (43.)Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel - Lázár P., Hudák, Szeles, Fótyik - Keita, Mlinar (Veselinovic, a szünetben) - Farkas D., Tóth B. (Koszta, 75.), Cseri - StrestíkBalmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. - Habovda, Tamás L., Rus, Uzoma - Vajda (Rácz, 80.), Sigér (Maisuradze, 80.), Haris - Arabuli, Zsiga, Andric (Kovács Á., 61.)A két csapat történetének első egymás elleni NB I-es mérkőzésén a vendégek dolgoztak ki több helyzetet az első félidőben, a hazaiaknál Tujvel két nagy bravúrt is bemutatott, valamint Hudáknak volt egy óriási mentése. A 35. percben már a hálóőr védése sem mentette meg a Mezőkövesdet, ugyanis a kapufáról kipattanót a grúz Arabuli a kapuba továbbította.Nem sokkal a szünet után egyenlített a Mezőkövesd, igaz, Lázár találatában alaposan benne volt Horváth is, ugyanis a jobbhátvéd "lehetetlen" szögből jött lövését könnyedén fognia kellett volna a kapusnak. A góltól lendületet kapott a Mezőkövesd és átvette a játék irányítását, Strestík révén pedig a 70. percben átvette a vezetést is. Néhány perccel később Strestík el is dönthette volna a három pont sorsát, de közeli lövését Horváth bravúrral védte. Ez megbosszulta magát, mivel a 88. percben egy szögletből egyenlítettek a vendégek. A 92. percben Strestík tökéletesen adott középre, de Veselinovic az égbe lőtte a ziccert, így a lábában maradt a három pont.A hajdúsági csapat hazai pályán 3-1-re nyert a Diósgyőr ellen.OTP Bank Liga, 8. forduló: DVSC-Diósgyőr 3-1 (1-1) -----------------------Nagyerdei Stadion, 5538 néző, v.: Berkególszerzők: Varga K. (11.), Takács T. (85.), Tabakovic (88.), illetve Óvári (4.)sárga lap: Mengolo (56.), Varga K. (60.), Takács T. (93.), illetve Nagy T. (40.), Ugrai (55.)DVSC: Nagy S. - Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi - Varga K. (Mészáros, 90.), Jonanovic, Tőzsér, Bódi (Takács T., 81.), Mengolo (Tabakovic, 68.)- KönyvesDiósgyőr: Antal - Nagy T., Lipták, Karan, Forgács (Tamás, 81.) - Vela, Busai, Villar, Óvári (Bárdos, 66.) - Ugrai, Makrai (Ioannidis, 75.)Gyors gólváltással indult a mérkőzés: a vendégek már a 4. percben megszerezték a vezetést, majd a hazaiak a 11. percben egyenlítettek. Az első félidő folytatása jó iramú, küzdelmes, ám helyzetek nélküli játékot hozott. A második játékrész iramára sem lehetett panasz, mindkét együttes a támadójátékot helyezte előtérbe, így változatos küzdelmet láthatott a közönség. Már-már úgy tűnt, döntetlen lesz a vége, ám az utolsó percekben a debreceniek kétszer is bevették a vendégek kapuját, és otthont tartották a három pontot.Ferencváros-Vasas 5-2Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 3-1Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2Újpest FC-Puskás Akadémia 1-3vasárnap:Videoton FC-Swietelsky Haladás 17.00Paksi FC-Budapest Honvéd 17.001. Videoton FC 7 5 2 - 16-6 17 pont2. Budapest Honvéd 7 4 2 1 13-9 143. Ferencvárosi TC 8 3 4 1 17-9 134. Diósgyőri VTK 8 3 3 2 13-13 125. Debreceni VSC 8 3 2 3 12-8 116. Puskás Akadémia 8 3 2 3 14-13 117. Vasas FC 8 3 1 4 10-14 108. Újpest FC 8 2 4 2 11-12 109. Mezőkövesd Zsóry FC 8 2 2 4 10-17 810. Swietelsky Haladás 7 2 - 5 5-15 611. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 8 1 3 4 11-12 612. Paksi FC 7 1 3 3 10-14 61. forduló (július 15-16.):Paksi FC-Újpest FC 2-2,Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2,Budapest Honvéd-Swietelsky Haladás 2-0,Vasas-Diósgyőri VTK 0-2,Videoton FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-1,Ferencváros-Puskás Akadémia 1-12. forduló (július 22-23.):Újpest FC-Ferencváros 2-2,Puskás Akadémia-Videoton FC 1-3,Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Vasas FC 0-1,Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 3-2,Budapest Honvéd-Diósgyőri VTK 2-2,Swietelsky Haladás-Debreceni VSC 1-03. forduló (július 29-30.):Paksi FC-Debreceni VSC 1-1,Swietelsky Haladás-Diósgyőri VTK 0-3,Budapest Honvéd-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2,Vasas-Puskás Akadémia 2-0,Videoton FC-Újpest FC 2-2,Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 5-04. forduló (augusztus 5-6.):Debreceni VSC-Ferencváros 0-0,Mezőkövesd Zsóry FC-Videoton 0-2,Újpest FC-Vasas 1-0,Paksi FC-Swietelsky Haladás 2-0,Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Diósgyőri VTK 4-0,Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 0-25. forduló (augusztus 12.):Budapest Honvéd-Újpest FC 2-1,Vasas-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1,Ferencváros-Paksi FC 1-1,Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia 2-2,Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 3-1,Videoton FC-Debreceni VSC 1-06. forduló (augusztus 17-19., illetve szeptember 6.):Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 1-2,Puskás Akadémia FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-1,Újpest FC-Diósgyőri VTK 1-1,Debreceni VSC-Vasas 4-1,Ferencváros-Swietelsky Haladás 2-0;Paksi FC-Videoton FC 1-47. forduló (augusztus 26-27.):Vasas-Paksi FC 3-1,Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Újpest FC 0-1,Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 2-1,Swietelsky Haladás-Puskás Akadémia 1-5,Budapest Honvéd-Debreceni VSC 1-3, Videoton FC-Ferencváros 3-1Varga R. (Ferencváros)Knezevic (Puskás Akadémia), Lanzafame (Honvéd), Lazovic (Videoton)Arabuli (Balmazújváros), Diallo (Puskás Akadémia), Eppel (Honvéd), Nagy D. (Újpest), Vela (DVTK)Bartha (Paks), Kulcsár T. (Vasas), Moutari (Ferencváros), Priskin (Ferencváros), Scepovic (Videoton), Tőzsér (DVSC), Williams (Haladás)Andric (Balmazújváros), Böde (Ferencváros), Gaál (Vasas), Makrai (Diógyőr), Molnár G. (Puskás Akadémia), Novothny (Újpest), Óvári (DVTK), Rácz (Balmazújváros), Strestík (Mezőkövesd), Szakály D. (Paks), Vajda (Balmazújváros), Varga K. (DVSC),Angelov (Újpest), Baracskai (Mezőkövesd), Baracskai (Mezőkövesd), Baráth (Honvád), Bertus (Paks), Bobál D. (Honvéd), Bódi (DVSC), Burmeister (Vasas), Busai (DVTK), Cseri (Mezőkövesd), Fejes (Videoton), Ferenczi J. (DVSC), Forgács (DVTK), Gohér (Mezőkövesd), Hadzic (Videoton), Hahn (Paks), Hangya (Vasas), Haris (Balmazújváros), Henty (Videoton), Heris (Puskás Akadémia), Hudák (Mezőkövesd), Jagodics (Haladás), James (Vasas), Jovanovic (DVSC), Kabangu (Honvéd), Kamber (Honvéd), Kovács L. (Haladás), Lázár P. (Mezőkövesd), Lenzsér (Paks), Mengolo (DVSC), Nego (Videoton), Paintsil (Ferencváros), Papp K. (Paks), Pátkai (Videoton), Pauljevic (Újpest), Pillár (Mezőkövesd), Prosser (Puskás Akadémia), Remili (Vasas), Simon K. (Újpest), Sós (DVSC), Stopira (Videoton), Suljic (Videoton), Szabó J. (Paks), Szakály P. (Puskás Akadémia), Szarka (DVTK), Szivacski (Vasas), Tabakovic (DVSC), Takács T. (DVSC), Tamás M. (DVTK), Ugrai (DVTK), Veselinovic (Mezőkövesd), Windecker (Újpest), Zsótér (Újpest)Szabó J. (Paks, a Videoton ellen)