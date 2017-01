NB I foci - Tétmérkőzések előtt a Gyirmót - videós interjú Urbányi Istvánnal

Szombat este nem csupán a csapat, hanem az együttes legújabb igazolása is megérkezett Horvátországba, a szenegáli Bebeto – akivel féléves szerződést kötött a klub – is csatlakozott a kerethez. Ő a kék-sárgák idei ötödik igazolása a kapus Nagy Sándor, a bosnyák Anto Radeljic, a szlovák Kristian Kolcák és az ukrán Volodimir Tancsik után. Az apró termetű támadó másfél évre írt alá a kék-sárgákhoz.A 25 esztendős Bebeto Bara Mamadou Ndiaye Lamine néven született és a magyar NB I-ben Kecskeméten és Kaposvárott 47 mérkőzésen 16 gólt szerzett. Távozása óta Törökországban, majd Görögországban játszott, ősszel a Doxa együttesében futballozott.Tegnap már vele együtt tartotta első edzését Novigradban a társaság. Urbányi István vezetőedzőt – aki csak úgy mutatta be a többieknek a támadót, hogy reméli, tíz gólt szerez a szezonban – arról kérdeztük, milyen feladatok várnak a gyirmótiakra a horvátországi edzőtáborban.„Remélhetőleg nagyon jó és harcos mérkőzések előtt állunk, amelyek mentálisan is felkészítik a csapatot arra a komoly erőpróbára, ami az élvonalban és néhány kupamérkőzésen ránk vár. Gyakorlatilag a Gyirmót legfontosabb szezonját kell úgy befejezni, hogy a lehető legtöbbet tegyük annak érdekében, hogy a csapat benn maradhasson az NB I-ben – fogalmazott a vezetőedző. – Ehhez ezek a mérkőzések mindenképpen jól jönnek, hiszen nemcsak amolyan klasszikus felkészülési találkozókról, hanem egy tornáról van szó. A torna végén elégedett lennék, ha választ kapnék arra, hogy kik voltak a legelszántabbak az előttünk álló néhány hétben, illetve hónapban. Amit a srácoknak nagyon egyértelművé akarok tenni, hogy nekünk folyamatosan nyomás alatt kell tartanunk az ellenfelet. Ez nem egy csapattaktikai, hanem egyéni felelősség. Ha minden egyes játékos két percig nyomás alatt tudja tartani a pálya adott területén lévő ellenfelét, akkor ebből összeadódik egy olyan játékstílus, ami ellen nehéz futballozni" – tette hozzá Urbányi István Mindezt a csapat már ma élesben gyakorolhatja, hiszen a Gyirmót 15 órakor játssza első mérkőzését az Istria Winter-kupán. Az első ellenfél a bosnyák NK Gosk Gabela lesz, amely tavaly a nyolcadik helyen végzett a második ligában. Idén azonban a negyedik helyen telel, tehát előbbre lépett a Prva II Ligában. A bosnyák és horvát labdarúgókból álló csapatot szervezett és erőteljes alakulatnak tartják Bosznia-Hercegovinában.