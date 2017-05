NB I foci - Távozhat a teljes gyirmóti védelem

Talán a legnagyobb érdeklődés Tamás Krisztián iránt akad, az Olaszországból hazatérő magyar U válogatott védővel télen másfél éves szerződést kötött a Gyirmót.



Az egykor a Milan keretébe tartozó Tamás kölcsönben az olasz Varesében és a cseh Slavia Prahában légióskodott a Spezia előtt. Vörösbaranyi József, a Stars & Friends menedzseriroda tulajdonosa a Reggeli start című televíziós műsorban arról beszélt, hogy a futballista számára egyáltalán nem tűnt visszalépésnek a gyirmóti szereplés. Nagyon jól érezte magát, jól is játszott és már három mérkőzés után nagyon nagy érdeklődés volt iránta Magyarországról, sőt, már külföldi klubokkal is tárgyalnak. A védő valóban kitűnt a keretből, nagy meglepetés lenne, ha Gyirmóton maradna.



Bár akadtak hibái, összességében szintén jól teljesített a hórihorgas horvát–bosnyák légiós Anto Radeljic is Gyirmóton. A 198 cm magas belső védővel januárban kötött másfél éves szerződést a Gyirmót.



A szintén védő Mijusko Bojovicnak idén augusztusban jár le egyéves gyirmóti szerződése, erőssége lehetne az NB II-es csapatnak, de Radeljiccel együtt meglepetés lenne, ha maradna.



A korábban Kecskeméten és Kaposváron is megforduló szenegáli Bebeto a szezon végéig érkezett, s már januárban elmondta, fél év múlva ismét külföldön folytatja.



Simon Ádámmal az év elején féléves megállapodást kötött a Gyirmót. A Videotontól érkezett kölcsönbe, ahová várhatóan vissza is tér a bajnokság végén.



A lengyel és az ukrán élvonalat is megjárt Volodimir Tancsikkal másfél évre szóló szerződést kötött januárban a Gyirmót. Ahogy Bebeto, ő is megsérült, de felépülése után segítség lehet Gyirmóton, ha marad. Ahogy Olekszij Antonov is, bár a rutinos ukrán támadót valószínű, nem lesz könnyű megtartani.



Novák Csanád tavasszal egyre jobban formába lendült, s több gólt is lőtt. Neki augusztusban jár le a kölcsönszerződése, s várhatóan visszatér a Vasasba.



A korábban szlovák korosztályos válogatottakban szereplő Kristian Kolcak januárban másfél éves szerződést kötött a Gyirmóttal, a kapus Nagy Sándor is másfél évre kötelezte el magát a kék-sárgákhoz. Mindketten jó teljesítményt nyújtottak, talán akad élvonalbeli kérőjük.