NB I foci - Szombathelyen győzte le a Haladás a Videotont + eredmények

Nem született gól Balmazújvárosban



A sereghajtó Mezőkövesd gól nélküli döntetlent ért el szombaton a Balmazújváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga téli szünet előtti utolsó, 19. fordulójában. A hazaiak immár öt bajnoki találkozó óta veretlenek, igaz legutóbbi három összecsapásuk döntetlennel zárult. A vendégek legutóbbi négy NB I-es mérkőzésükön nem kaptak ki. OTP Bank Liga, 19. forduló.



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Mezőkövesd Zsóry FC 0-0

Balmazújváros, 674 néző, v.: Andó-Szabó

sárga lap: Rus (93.), illetve Hudák (49.), Góhér (95.)



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Szécsi - Habovda, Rus, Póti, Uzoma - Kovács Á. (Andric, 77.), Sigér, Haris, Maiszuradze - Rácz (Zsiga, a szünetben), Arabuli (Fekete, 81.)



Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó - Lázár P., Hudák, Pillár, Vadnai - Mlinar (Veselinovic, 73.), Iszlai, Tóth B. (Strestik, 69.) - Koszta, Novák, Cseri (Góhér, 89.)



Az esőáztatta talaj nem segítette a folyamatos játék kialakulását, vagy a futballisták estek-keltek, vagy a labda akadt el egy-egy tócsában. Ugyanakkor nemcsak a körülmények okolhatóak az alacsony színvonalért, mivel a játékosok sem kímélték egymást, rengeteg szabálytalanság is tördelte a játékot. Az első félidőben jószerivel csak szabadrúgásból veszélyeztettek a felek, a hazaiaknál Rácz, a vendégeknél Koszta járt közel a gólszerzéshez. A folytatásban sem változott a mérkőzés képe, maradtak a durvaságok és a technikai hibák. A szállingózó hóesésben valamelyest a hazaiak vállaltak nagyobb kockázatot, több akciójukat tudták végigvinni a pályán, de igazán nagy bravúrt Dombónak sem kellett bemutatnia ahhoz, hogy gól nélkül záruljon a találkozó.



Otthon tartotta a három pontot a Honvéd



A címvédő Budapest Honvéd hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Paksot a labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójában, szombaton. OTP Bank Liga, 19. forduló:



Budapest Honvéd-Paksi FC 1-0 (0-0)

Bozsik Stadion, 1330 néző, v.: Berke

gólszerző: Gazdag (61.)

sárga lap: Gazdag (70.), illetve Vági (31.), Simon (70.)



Honvéd: Gróf - Baráth, Lovric, Kamber - Holender, Laczkó (Nagy G., a szünetben) - Gazdag, Pölöskei, Banó-Szabó (Tömösvári, 92.) - Eppel, Lanzafame



Paks: Verpecz - Szabó, Gévay, Lenzsér, Vági - Simon, Papp, Bertus (Kecskés, 81.), Nikházi (Haraszti, 68.), Kulcsár - Szakály (Hahn, 68.)



A Honvéd mezőnyfölényével indult a találkozó, ám az első félidőben egyik csapat sem tudott helyzetet kidolgozni. A szünet után viszont első kaput eltaláló lövésből góllá érett a hazaiak enyhe dominanciája. A találat hatására megélénkült a játék, mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, ám újabb gól nem született.



Két Puskás-gólra csak egy újpesti jutott



A Puskás Akadémia az első félidőben megszerzett kétgólos előnyéből egyet megőrzött a vendég Újpest ellen szombaton a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójában. OTP Bank Liga, 19. forduló:



Puskás Akadémia FC - Újpest FC 2-1 (2-0)

Felcsút, 1328 néző, v.: Iványi

gólszerző: Diallo (7.), Perosevic (37.), illetve Obinna (57.)

sárga lap: Knezevic (3.), Spandler (71.), Csilus Á. (74.), illetve Novothny (43.), Tischler (64.), Obinna (82.)



Puskás Akadémia: Hegedüs L. - Csilus Á., Vanczák, Spandler, Balogh B. - Márkvárt (Zsidai 67.), Mevoungou (Bacelic-Grgic 77.), Szakály P. - U. Diallo (Szécsi 83.), Perosevic, Knezevic



Újpest: Pajovic - Pauljevic (Mohl 81.), Litauszki, Pávkovics, Balázs B. - Windecker, A. Diallo, Obinna, Nagy D. (Tischler 46.) - Simon K., Novothny



Az első félidő alaphangját megadta a gyors gól, melyet a Puskás Akadémia szerzett Ulysse Diallo révén. Innentől kezdve a hazaiak a kontratámadásokra rendezkedtek be, míg az Újpest ugyan többet birtokolta a labdát, de néhány helyzeten kívül többre nem futotta erejéből. Nem úgy a felcsútiaknak, akik Perosevic pontos lövésével még szünet előtt kettőre növelték előnyüket. A fordulást követően szépített az Újpest: Obinna egy nagy védelmi hibát használt ki. A gól után még nagyobb sebességre kapcsoltak a vendégek, de csak kapufáig jutottak, így a helyzeteit jobban kihasználó Puskás győzni tudott.



Két kimaradt büntető és hazai győzelem Szombathelyen



Az éllovas Videoton a 92. percben kapott góllal vereséget szenvedett szombaton a játéknap előtt kieső helyen álló Swietelsky Haladás otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójában. A mérkőzésen mindkét oldalon kimaradt egy-egy büntető. A szombathelyi együttes sorozatban harmadik győzelmét aratta, a székesfehérváriak pedig egymást követő második bajnokijukon maradtak pont nélkül. OTP Bank Liga, 19. forduló:



Swietelsky Haladás-Videoton 1-0 (0-0)

Szombathely, 5000 néző, v.: Kassai

gólszerző: Mészáros (92.)

sárga lap: Wils (24.), Mészáros (90.), illetve Nego (29.), Fejes (33.), Pátkai (67.), Hadzic (79.)



Swietelsky Haladás: Király - Schimmer, Wils, Németh Mi., Bosnjak - Grumic, Németh Má. (Kovács L., 59.) - Mészáros, Rácz, Halmosi (Pinte, 74.) - Ramos (Williams, a szünetben)



Videoton FC: Kovácsik - Nego, Tóth B., Fejes, Stopira - Suljic, Varga J. (Kovács I., 76.), Hadzic - Pátkai - Henty (Szabó B., 89.), Lazovic



Az első félidőben változatos, jó iramú küzdelmet láthatott a közönség. A hajrához közeledve aztán kissé "leült" a meccs, de a szünet előtt is akadt izgalom, ugyanis a 44. percben 11-eshez jutott a Haladás, Németh Márió azonban kihagyta a büntetőt. A második játékrész Videoton-támadásokkal kezdődött, s egy ilyennek a végén, egy szabálytalan megmozdulás után a vendégek kaptak 11-est (55. perc), ám ez is kimaradt, ezúttal Lazovic lábában maradt benne a gól. A folytatásban is élvezetes volt a játék, mindkét kapu előtt akadtak helyzetek, majd amikor már mindenki azt hitte, marad a döntetlen, Mészáros találata eldöntötte a három pont sorsát.



Több mint nyolc év elteltével győzte le a  Diósgyőr a Debrecent



A Diósgyőr Mezőkövesden izgalmas mérkőzésen 3-2-re legyőzte a vendég Debrecent szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójában. A miskolciak több mint nyolc év után nyertek bajnoki találkozón a hajdúságiak ellen, ezt megelőzően legutóbb 2009. július 25-én örülhetett a DVTK. OTP Bank Liga, 19. forduló:



Diósgyőri VTK-Debreceni VSC 3-2 (2-1)

Mezőkövesd, 1655 néző, v.: Bognár gólszerzők: Ugrai (12.), Karan (17.), Busai (76.), illetve Takács T. (36.), Tőzsér (82., 11-esből) kiállítva: Jovanovic (45+1.), Ferenczi (96.) sárga lap: Vela (53.), Kocsis (73.), illetve Könyves (53.), Kinyik (55.), Ferenczi (95., 96.)



Diósgyőri VTK: Antal - Nagy T., Lipták, Karan, Tamás - Kocsis, Vela, Busai (Eperjesi, 89.) - Joannidisz (Szarka, 75.), Ugrai (Tóth B., 95.), Bacsa



Debreceni VSC: Novota - Bényei (Sós, 87.), Szatmári, Ferenczi J., Kinyik - Bódi, Tőzsér, Jovanovic, Varga K. (Filip, a szünetben) - Könyves, Takács T. (Mengolo, 71.)



Nagy lendülettel és jól kezdett a Diósgyőr, amely bő negyedóra elteltével már két góllal vezetett. Ettől érthetően kissé össze is zavarodott a Debrecen, de a miskolciak nem tudták lezárni a mérkőzést. A Loki a félidő hajrájában szépített, közvetlenül a szünet előtt azonban nehéz helyzetbe került, mivel a magáról megfeledkezett Jovanovicot kiállította a játékvezető. A fordulást követően a DVTK biztosan őrizte előnyét, s kissé átadta a területet a Debrecennek: erre kis híján ráfázott, de Ferenczi lövése a kapufán csattant. A diósgyőriek terve azonban bejött, mivel a hajdúságiak túlságosan is kitámadtak, labdavesztés után pedig a DVTK egy villámgyors kontrával növelte előnyét. A Debrecen nem adta fel, és újra nagy lendülettel támadott, a védő Ferenczi újfent hatalmas helyzetet hagyott ki, de rögtön ezután Tőzsér szépített, nyílttá téve ezzel az utolsó tíz percet. A Debrecennek meg is voltak a lehetőségei, de az eredmény már nem változott. A vendégcsapat a találkozót kilenc emberrel fejezte be.