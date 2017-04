NB I foci - Megtört a jég, győztek a kék-sárgák - Gyirmót-MTK 1-0 - fotók

Gyirmót - MTK 1-0 (0-0)

OTP Bank Liga NB I-es bajnoki labdarúgó mérkőzés, Alcufer Stadion, Győr-Gyirmót

Vez.: Vad II.



Gyirmót: Sebők - Sebastian, Radeljic, Bori (Madarász 46'), Simon, Antonov (Paku 91'), Bojovics, Tamás K., Simon Á., Kiss, Bebeto (Kolcák 88'). Vez. edző: Urbányi István.



MTK: Petkovic - Baki, Grgic, Okuka, Vogyicska (Schäfer 60'), Martínez (Torghelle 60'), Vadnai, Poór (Borbély 75'), Kolomoiets, Vass Á., Katona. Vez. edző: Tamási Zsolt.



Sárga lap: Simon Á. (45'), ill. Grgic (8'), Baki (55'), Vogyicska (60').

Gólszerző: Simon Á. (57')



A sereghajtó Gyirmót szombaton 1-0-ra legyőzte a vendég MTK Budapest csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában. Az újonc győri együttes 12 bajnoki találkozón át tartó nyeretlenségi sorozatát szakította meg. Ezt megelőzően több mint fél éve, tavaly szeptember végén a Haladás ellen gyűjtötte be a három pontot.



Elég óvatosan kezdte mindkét csapat a találkozót, valamelyest a hazaiak voltak kezdeményezőbbek, de a nézők jószerivel egyetlen lehetőséget sem láthattak az első harminc percben. Az első komolyabb lövés a Gyirmóté volt, amely eltalálta a kaput, de Petkovic szépen védett, így a felek gól nélküli félidőt követően vonulhattak az öltözőbe. A folytatásban a Gyirmót nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, néhány percen belül háromszor is komolyan veszélyeztette a fővárosiak kapuját.



A negyedik helyzetet pedig gólra is váltotta: Simon András lőtte ki a jobb felső sarkot. A vezető találat ellenére az újonc együttes maradt aktívabb, az MTK hiába próbált kettős cserével változtatni, a játéka továbbra is veszélytelen volt, így több mint hat hónap után nyert bajnoki meccset a Gyirmót.

1. perc Kezdődik a mérkőzés. Egy vendégjátékost már az első percben ápolni kell. 8. perc Grgics lerántja Bebetót, sárga lapot kap érte. 12. perc Gyirmóti szögletek, veszély nélkül. A túloldalon Martínez szökteti hosszan magát, ebből sincs helyzet. 14. perc Vadnai lövése nagyon pontatlan. 20. perc Tamás szépen megy el a jobb szélen, a középre lőtt labdáját szögletre mentik a védők. 26. perc Két percen belül a második gyirmóti helyzet: előbb a kapus fogta a távoli próbálkozást, utóbb pedig az ötösről fejelték ki a középre ívelt beadást. 34. perc Kiss fordul, és lő kapura 20 méterről, a lövése középre tart, így Petkovic vetődve ki tudja ütni szögletre. 39. perc Megint szép gyirmóti összjáték folyt a pályán, ám Simon végül rosszul veszi át a labdát, és oda a lövőhelyzet. 41. perc Antonov kiszorított helyzetből bombázza a labdát kapu mellé-fölé. 45. perc Simon Ádám rúgja fel a félpályán Okukát, ez is sárga. 45+2. perc Vége az első félidőnek, amely elég gyenge játékot hozott. A félidő kétharmadáig kellett várni az első kapura lövésre. Innentől a Gyirmót előtt sorra adódtak helyzetek, ám a kapu előtt sokkal pontosabbnak kellett volna lenni ahhoz, hogy gól is szülessen. 46. perc Az MTK elkezdi a második félidőt. Madarász váltja Borit a Gyirmótban. 48. perc A meccs eddigi legnagyobb helyzete maradt ki. Madarász kap jó labdát a bal szélen, középre passzol, némi kavarodás után Poórról pattan a labda a vendégek kapuja felé, Petkovic a földön ülve pöcköli ki a labdát. 53. perc Balról jön ismét a veszélyes beadás, Bebeto fejesét a bal sarok előtt vetődve fogja meg Petkovic. Aztán fél perccel később Antonov bombáz a kapufa fölé 18 méterről. 55. perc Baki is besárgul, Madarászt rúgta fel. 57. perc Vezet a Gyirmót! 1-0. Simonnak passzolják le a labdát, aki 19 méterről a bal felsőbe lő. 60. perc Vogyiska rúgfa fel Simont, ez is sárga. Cserék a vendégeknél: jön Torghelle Martinez helyére, Vogyicska helyére pedig Schäfer érkezik. 62. perc Megint Petkovicnak kell védeni egy távoli, lapos lövést. 67. perc Antonov megy el a bal szélen, éles szögből leadott lövése végül elmegy a kapu előtt. 74. perc Poór számára ez nem a legjobb része a meccsnek: pár percen belül másodszor kell ápolni. 75. perc Poór helyére jön Borbély. 86. perc Gyirmóti akció: Madarász beadását húzza le Petkovic. 88. perc Bebeto jön le, Kolcák érkezik a Gyirmótnál. 90. perc Egyenlítési lehetőség maradt ki: Torghelle 7 méterről leadott lapos lövését lábbal védi Sebők. 90+1. perc Az utolsó csere a mérkőzésen: Antonov helyére Paku érkezik. 90+5. perc Vége a mérkőzésnek, a Gyirmót örülhet a megérdemelt győzelemnek.

A hétvégén három hét szünet után folytatódik a pontvadászat az OTP Bank Ligában. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott a Gyirmót FC Győr honlapján Urbányi István vezetőedző."Az első hosszú válogatottszünet, még 2016 augusztusában, kimondottan jól jött nekünk, mert azt követően szereztünk tíz bajnoki pontot. A második ilyen hosszú kihagyás után viszont pontosan ennek az ellenkezője történt, mert az októberi leállás után megtorpantunk. Nem lehet tehát ezekből kiindulni és csak a mostani helyzetre és állapotra kell koncentrálni. Én úgy gondolom, hogy nekünk most jól jött ez a szünet. A télen tíz új labdarúgó érkezett hozzánk és a teljes kerettel igazából most volt lehetőségünk gyakorolni. Annak pedig örülök, hogy két nagyon intenzív és dinamikus edzőmérkőzést is tudtunk játszani. Két hét szünet talán jobban kezelhető lett volna, mert a három hetet azért extra soknak tartom" – mondta Urbányi István.Ez az időszak sem volt arra elég, hogy felépüljenek a Gyirmót hiányzói: Vass Patrik, Novák Csanád és Volodimir Tancsik sérülés, Csiki Norbert pedig egy fertőző betegség miatt nem tud játszani szombaton az MTK ellen.