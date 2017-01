NB I foci - Máté János visszatér Gyirmótra

A csapathoz visszatér az NB II-es Balmazújvárostól Máté János. A 26 éves támadó ősszel a Gyirmót kölcsönjátékosaként játszott Balmazújvárosban. Ennek lejárta után az alföldi csapat nem tart igényt rá és mivel tavaly a Gyirmótban is szerepelt mérkőzésen, télen már nem igazolhat másik csapathoz.



A Gyirmótnál korábban közölt lehetséges távozók – Simon Attila, Horváth Adrián, Nagy Olivér, valamint Sallói Dániel – mellett más futballistákkal kapcsolatban is úgy tudni, nem biztos, hogy a kék-sárgáknál kezdik meg a következő idényt.



A hírek szerint Filkor Attila külföldre szerződhet, de Nagy Sándor, Balogh Béla és Szekeres Adrián is távozhat megfelelő ajánlat esetén.