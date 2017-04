NB I foci - Kiesett a Gyirmót az élvonalból - Budapest Honvéd-Gyirmót 1-0

OTP Bank Liga, 29. forduló

szombat

Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 18.00, v.: Berke

Újpest FC-MTK Budapest 18.00, v.: Vad II

Diósgyőri VTK-Vasas, Mezőkövesd 18.00, v.: Kassai

Budapest Honvéd-Gyirmót FC 18.00, v.: Karakó

Swietelsky Haladás-Paksi FC, Sopron 18.00, v.: Andó-Szabó

Videoton FC-Debreceni VSC, Felcsút 20.30, v.: Bognár

A Gyirmót hosszabbításban kapott góllal 1-0-ra kikapott szombaton a listavezető Budapest Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában, így kiesett az élvonalból.A vendégek immár öt találkozó óta nyeretlenek, hátrányuk pedig 14 pont négy körrel a bajnokság vége előtt a még éppen bennmaradást jelentő 10. helyen álló Diósgyőrrel szemben.OTP Bank Liga, 29. fordulóBudapest Honvéd-Gyirmót FC 1-0 (0-0)Bozsik Stadion, 2000 néző, v.: Szőts gólszerző: Lanzafame (95.) sárga lap: Bobál D. (32.), Gazdag (83.), Lanzafame (96.), illetve Radeljic (26.), Bori (41.), Nagy S. (57.), Simon Á. (57.), Simon A. (79.)Budapest Honvéd: Gróf - Ikenne-King, Bobál D. (Balázs, 76.), Kamber, Baráth - Koszta (Gazdag, 62.), Vasiljevic (Holender, 62.), Nagy G., Zsótér - Lanzafame, EppelGyirmót FC: Nagy S. - Bori, Bojovic, Radeljic, Madarász (Csiki, 74.) - Kiss M., Simon Á. - Vass, Szegi, Simon A. (Máté, 87.) - Novák (Áchim, 60.)A kiesés elől menekülő Gyirmót meglehetősen bátran, támadó szellemben kezdte a mérkőzést a listavezető Honvéd otthonában, az első húsz percben csak a vendégeknek volt komoly gólhelyzetük. A játékrész második felében viszont már érvényesült a papírforma, a kispestiek futballoztak veszélyesebben, de a góllövőlistát vezető Eppel Márton hiába talált kétszer is a kapuba, egyiket sem adta meg a bíró.Előbb szabálytalanság miatt érvénytelenítették a gólját, majd a büntetőjét újralövette a játékvezető, másodjára viszont hibázott. A folytatásban nagy fölényben játszott a Honvéd, ám a gyirmótiak kapusa, Nagy Sándor többször is remekül védett. Ahogy telt az idő, úgy kedvetlenedett el a Honvéd, fölénye meddőnek bizonyult, ráadásul egyre többet akadozott a játék a rengeteg szabálytalanság miatt. A hosszabbításban aztán a piros-feketék teljesen beszorították a vendégcsapatot, amelyet előbb a kapufa még megmentett a góltól, de a 95. percben Lanzafame végül megszerezte a három pontot érő gólt a fővárosiaknak.- A bajnoki versenyfutásban érdekelt három csapat egyformán a tabella alsó részében álló ellenféllel mérkőzik az OTP Bank Liga szombati 29. fordulójában.A Budapest Honvéd a sereghajtó Gyirmótot fogadja, és győzelemmel nagyon nehéz helyzetbe hozná ellenfelét, amely a közvetlen riválisok eredményétől függően akár már a hétvégén ki is eshetne.A Videoton Felcsúton a Debrecennel játszik. A székesfehérvári együttes a helyezése alapján esélyesként lép pályára, de a teljesítménye az utóbbi időben többször is elmaradt a várakozástól, a kiesés elkerüléséért harcoló hajdúságiak viszont az elmúlt öt bajnoki mérkőzésükből csak egyet veszítettek el, azaz jó formában utaznak a Pancho Arénába.A Vasas szerdán a Magyar Kupában kétgólos előnyt szerzett a Mezőkövesddel szemben az elődöntő első felvonásán, s most az utolsó előtti Diósgyőr vendége lesz, Mezőkövesden. A DVTK Bódog Tamással a kispadon öt bajnoki találkozójából hármat megnyert, egyszer döntetlent játszott, s csak egyszer kapott ki.A címvédő Ferencváros a kupában 8-0-ra ütötte ki a Budafokot. Thomas Doll együttesének szüksége volt az önbizalom növelésre, mivel az elmúlt hetekben nem ment igazán a játék a csapatnak, s a legutóbbi fordulóban is "csak" 3-2-re nyert a Gyirmót vendégeként. A zöld-fehérek ezúttal a Mezőkövesdet látják vendégül, amely vereséggel közel kerülhetne a kiesőzónához.