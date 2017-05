NB I foci - Holland edző a friss bajnok Budapest Honvéd élén

Az OTP Bank Liga szombati zárófordulójában a kispestiek hazai pályán 1-0-ra legyőzték a Videoton együttesét, ezzel 24 év után lettek újra elsők az NB I-ben, összességében pedig történetük 14. bajnoki címét gyűjtötték be. Az eddigi vezetőedző, az olasz Marco Rossi a találkozó utáni sajtótájékoztatón jelentette be távozását.



Utódjáról vasárnap honlapján számolt be a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében érdekelt Budapest Honvéd: június elsejétől a holland Erik van der Meer vezeti a csapatot. A 49 éves holland szakember játékosként szerepelt többek között az Utrechtben és a Real Murciában, míg vezetőedzőként dolgozott egyebek mellett Malajziában, Ukrajnában és Katarban. Legutóbbi állomáshelye a Qatar SC volt.