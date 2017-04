NB I foci - Hiába vezetett, a Fradi ellen sem tudott nyerni a Gyirmót - Fotók

Gyirmót FC Győr - Ferencvárosi TC 2-3 (1-2)

Alcufer Stadion, Gyirmót

OTP Bank Liga NB I-es mérkőzés, 28. forduló

Vez.: Vad II.





Gyirmót: Nagy S. - Tamás K., Simon A., Radeljuc, Bojovic, Novák, Kolcák (Vass 68'), Simon Á., Szegi, Csiki (Madarász 68'), Kiss M.



Ferencváros: Holczer - Hüsing, Kleinheisler (Botka 93'), Lovrencsics, Böde, Leandro, Gera, Cukic, Sternberg, Moutari (Djuricin 85'(), Varga R. (Dialver 82')

Gólszerző: Novák (21'), Tamás K. (77') , ill. Gera (36', 38', 61').



Sárga lap: Szegi (22'), Simon Á. (38'), ill. Sternberg (73'), Hüsing (78')

Alcufer Stadion, GyirmótOTP Bank Liga NB I-es mérkőzés, 28. fordulóVez.: Vad II.Nagy S. - Tamás K., Simon A., Radeljuc, Bojovic, Novák, Kolcák (Vass 68'), Simon Á., Szegi, Csiki (Madarász 68'), Kiss M.Holczer - Hüsing, Kleinheisler (Botka 93'), Lovrencsics, Böde, Leandro, Gera, Cukic, Sternberg, Moutari (Djuricin 85'(), Varga R. (Dialver 82')Novák (21'), Tamás K. (77') , ill. Gera (36', 38', 61').Szegi (22'), Simon Á. (38'), ill. Sternberg (73'), Hüsing (78')

1. perc Kezdődik a mérkőzés, sárgában a hazaiak. 2. perc Simon András lő a tizenhatos előteréből kapu mellé. 8. perc Gera távoli lövését fogja Nagy Sándor. 9. perc Varga szabadrúgását vetődve üti oldalra Nagy. 21. perc Jobb oldalról végezhet el szabadrúgást a Gyirmót, Gera kifejeli a labdát, épp a kaputól 25 méterre álló Tamás Krisztián elé, aki kapásból kapura lő. A lövése a kapufáról pattan vissza a mezőnybe, Novák megelőzve Hüsinget 10 méterről csukafejessel küldi vissza a labdát, Holczer lába alatt a hálóba csorog a labda. 1-0 22. perc Szegi rúgja fel Steinberget, sárga lapot érően. 25. perc Moutari életerős, közeli lövése egy blokkoló gyirmóti védőről pattan kapu fölé. 29. perc Lovrencsics 30-ról próbálkozik, elmegy a lövése a bal felső sarok fölött. 36. perc Egyenlít a Fradi. Kleinheisler balról érkező beadását Gera hét méterről nagyon tisztán fejeli Nagy mellett a hálóba. 1-1 38. perc Simon Ádám két kézzel rántja vissza Bödét, ez is sárga. A megítélt szabadrúgást Varga lövi be a kapu elé, a megint tisztán érkező Gera megint a hálóba fejel. 1-2 42. perc Moutari ziccerben kapu mellé belsőzi a labdát. 45+1. perc Novák remekül adja be középre a labdát az érkező Csiki elé, Csiki remekül pörget Holczer mellett a hálóba. Az egyetlen szépséghibája az egyébként szépségdíjas gyirmóti akciónak, hogy Csiki lesen kapta a labdát. 46. perc Elkezdődött a második félidő, csere egyik oldalon sem volt a szünetben. 51. perc Egyenlítési lehetőség marad ki: Simon András íveli át a kapu előtt a labdát, a túloldalon érkező Csiki elől Lovrencsicsnek kell tisztázni. 53. perc Megint egy ígéretes gyirmóti akció: Simon Ádám bombázza kapura 20 méterről a tizenhatoson belülről visszagurított labdát, épp oda, ahol Holczer áll. 63. perc Simon András fejel az ötösön belülről, Holczer ki tudja ütni a labdát. 61. perc Tamás Krisztián lép be szabálytalanul Varga elé a tizenhatoson belül. A büntetőt Gera lövi a hálóba. 1-3 68. perc Kettős gyirmóti csere: Csikit Madarász, Kolcákot Vass Patrik váltja. 73. perc Sternberg rántja le Vasst, ez is sárgát ér Vad II.-nél. 74. perc Gyirmóti helyzet: a szabadrúgás után a hosszún érkező Novák fejeli át a labdát a túloldalra Vass elé, a lövését Gera blokkolja (a ferencvárosi játékos bele is sérül a mentésbe). 76. perc Máté János jön Novák Csanád helyére: ez a harmadik hazai csere. 77. perc Tamás Krsztián a tizenhatos sarkáról kilövi a hosszú alsót. 2-3 78. perc Tamás lövése ezúttal nem ér el a kapuig, mert Hüsing beleteszi a kezét. Jogos a sárga. 79. perc Madarász szabadrúgása a kapufát találja el, az ötösön álló három gyirmóti közül pedig senki sem tudja az üresen tátongó kapuba passzolni a kipattanót. 81. perc Szegi feje vérzik, amíg turbánt nem varázsolna rá, nem jöhet vissza a pályára. 82. perc Dilaver érkezik, Varga hagyha el a pályát: ez az első ferencvárosi csere. 83. perc Pár percen belül másodszor merül fel kezezés gyanúja a vendégeknél a büntetőterületen belül, ezúttal sincs büntető. Vass lőtt volna közelről kapura. 84. perc Moutarinak is vérzik valamije. 85. perc Moutari nem jön vissza, Djuricin váltja. 86. perc Cukic rúgja meg Simon Ádámot, jó helyről jár a szabadrúgás a Gyirmótnak. Kiss beíveléséről Radeljic lemarad a hosszún. 90. perc Büntetőt rúghat a Gyirmót: Máté Jánost rúgja fel Hüsing a tizenegyespont mellett. 90+1. perc Holczer kiüti oldalra Simon András tizenegyesét. 68. perc Kettős gyirmóti csere: Csikit Madarász, Kolcákot Vass Patrik váltja. 90+3. perc Botka is pályára lépne, két percnyi várakozás után egy gyirmóti lest követően ez sikerül neki: Kleinheisler helyére állhat be. Fél percet játszhat csupán, Vad II. ugyanis lefújja a találkozót. 85. perc Moutari nem jön vissza, Djuricin váltja.

Előzmények:

A Ferencváros vendégjátéka mindenkoron az átlagosnál nagyobb érdeklődést vonz, így ma Gyirmóton is valószínű, sok szurkoló előtt mérkőzik meg egymással a két csapat.KÍVÁNCSI A MESTER IS"Érdekes összecsapást, igazi fociünnepet várok most - kezdte a találkozóval kapcsolatban Urbányi István., a Gyirmót FC Győr vezetőedzője. - A Ferencváros ellen mindig különös érzés, élmény játszani. Az elmúlt bajnokság NB I-es aranyérmese és az NB II. bajnokcsapata csap össze egymással. Igaz, egyik együttes sincs túl jó formában, így magam is kíváncsi vagyok, a játékosok mindkét oldalon mennyit mutatnak meg a karakterükből."A szakvezető most sem lehet ott a gyirmóti kispadon, hiszen még az eltiltását tölti."Sajnos ezúttal is csak a lelátóról nézhetem az összecsapást, s bár onnan néha jobb figyelni, ott nyilván nem tudok aktívan a találkozóba beavatkozni. A csapat, a játékosok és a kollégák azért persze tudják, mit kell tenniük."A hazai csapatban több hiányzó is akad."Ahogy haladunk a bajnokságban előre, egyre több a sérülés. Vass Patrik biztosan nem játszhat. de Tamás Krisztián szereplése kérdéses. Ahogy Bebeto, úgy valószínű, Tancsik játékával sem számolhatunk már ebben a szezonban, Bori Gábor pedig eltiltását tölti. Jó hír viszont, hogy a korábban agyrázkódást szenvedett Simon András visszatérhet az együttesbe" - tette hozzá Urbányi István, aki szerint néhány labdarúgó már nem bízik a bentmaradásban."Van ilyen és van olyan játékos is. A mi, vagyis a stáb és az én feladatom megkeresni és pályára küldeni azokat, akik a lehető legtöbbet és legjobbat nyújtják az adott összecsapásokon - fogalmazott Urbányi István.MEGLEPHETIK A FRADITMég most is ezer szállal kötődik a Ferencvároshoz Dzurják József. Nem véletlen, hiszen a kiváló csatár öt éven át futballozott a zöld-fehér együttesben, jelenleg pedig a Fradi fiókcsapatának számító, az NB II-ben remeklő Soroksár másodedzője."Természetesen figyelemmel kísérem volt csapatom játékát, s hacsak tehetem. ott vagyok a Groupama Arénában rendezett meccseken - mondta megkeresésünkre az 55 éves szakember. - Rossz passzba került a csapat, s bár még így is esélyesebb, mint a Gyirmót, ennek ellenére, vagy éppen ezért, nehéz meccsre számítok. Valami nem stimmel, valami nem passzol a bajnokcsapatnál, s egyelőre talán még a vezetők sem tudják, hol keresendő a bajok forrása. Egy biztos, az életéért küzdő hazai együttes akár meg is lepheti a rogyadozó Ferencvárost."