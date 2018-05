NB I foci - Harmadszor bajnok a Videoton

Az 1941-ben alapított Videoton FC 2011 és 2015 után lett ismét bajnok. A klub a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, a Ferencváros ezüstérmesként, az Újpest kupagyőztesként biztos résztvevője az Európa Liga selejtezőjének, a harmadik induló a Debrecen, Honvéd, Paks hármasból kerül ki. OTP Bank Liga,



32. forduló: Videoton FC - Budapest Honvéd FC 2-0 (1-0) Felcsút, 3228 néző, v.: Andó-Szabó gólszerzők: S. Scepovic (27.), Nikolov (79.) sárga lap: Pátkai M. (8.), Hadzic (58.), Kovács I. (66.), Nikolov (81.) illetve Heffler T. (26.), Lanzafame (91.)



Videoton: -------- Kovácsik - Nego, Juhász R., Vinícius , Stopira - Pátkai, Hadzic, Nikolov - Kovács I. (Varga J. 77.), Lazovic (Fiola 88.), S. Scepovic (M. Scepovic 67.)



Honvéd: ------ Gróf - Holender, Baráth, Kosút, Bobál D., Kukoc (Danilo 63.) - Banó-Szabó (Májer 75.), Pölöskei Zs. (Szendrei 88.), Heffler T. - Lanzafame, Eppel



A két csapat előzőleg 99-szer mérkőzött meg egymással és a Honvéd 46-szor, a Videoton 35 alkalommal nyert, míg 18-szor megosztoztak a pontokon. Ez volt tehát a századik bajnoki találkozójuk. Napra pontosan egy évvel ezelőtt - a tavalyi pontvadászat utolsó fordulójában - játszott egymással "aranyrangadót" a két együttes, akkor a Bozsik Stadionban a fővárosiak 1-0-ra nyertek Eppel góljával és bajnokok lettek. Most is az aranyérem volt a tétje a két csapat rangadójának, igaz, ezúttal csak a Videotonnak volt esélye a bajnoki címre, a Honvéd a harmadik helyért áll harcban. Ennek megfelelően nagy várakozások előzték meg a találkozót, főként hazai oldalon.



A székesfehérváriak ideiglenes otthonául szolgáló felcsúti Pancho Aréna környékén már órákkal a meccs előtt rengeteg piros-kékbe öltözött fehérvári szurkolót lehetett látni, már-már karneváli hangulatban, holott Marko Nikolic vezetőedző napok óta azt hangsúlyozta minden fórumon, hogy "nem karneválra készülünk, hanem egy nagyon nehéz találkozóra". A mérkőzés eleje az ő várakozásait igazolta, hiszen a Videoton többet birtokolta a labdát, de igazi helyzetbe nem került. Stopira bal oldali beadása ugyan alig kerülte el a kapu bal alsó sarkát, de az első negyedórában más veszélyt nem lehetett feljegyezni. A vendégek öt védővel a biztos védekezésre helyezték a hangsúlyt, mégis csak közelről figyelték, ahogy Lazovic a 25. percben egy remek kiugratást követően egyedül tört Gróf kapujára, de a kapus védeni tudott. Két perc múlva már ő sem tudott segíteni: Pátkai remek csellel csapta be védőjét az alapvonal közelében, beadását Stefan Scepovic rúgta a hálóba. A 32. percben megint a vendégkapus volt főszerepben, amikor Stopira távoli bombáját piszkálta ki a bal felső sarokból. Az első ígéretes Honvéd-helyzet Lanzafame előtt adódott a 40. percben, ám az olasz csatár 15 méteres lövése néhány méterrel elkerülte a hazai kaput. Az első félidőt Lazovic kaput alig elkerülő szabadrúgása zárta.



A második félidő két vendéglehetőséggel kezdődött, majd sokáig csak mezőnyjáték zajlott, a kapuk nem forogtak veszélyben. A Videoton a bajnoki címet jelentő vezetését őrizte, míg a Honvéd az egyenlítésért küzdött. A 71. percben először került helyzetbe a második játékrészben a hazai csapat, amikor Nego beadását Pátkai bombázta a jobb felső sarokra, Gróf azonban védeni tudott. A 79. percben eldőlt a mérkőzés és a bajnoki cím is: Pátkai passzát Nikolov lőtte a vendégkapus alatt a hálóba. A hátralévő időben a székesfehérváriak már a találkozó végét várták, aztán elkezdődhetett a bajnoki fieszta