NB I foci - Győzelemmel búcsúzott a Gyirmót

(0-1)Sopron, 1785 néző, v.: Szilasi gól: Williams (64., büntetőből), illetve Szegi (7.), Máté (73.) sárga lap: Kiss (76.), Jagodics (88.), illetve Simon (34.)Haladás: Király - Jagodics, Bosnjak, Devecseri - Schimmer, Jancsó, Tóth, Kiss, Williams - Rácz, Kovács (Halmosi 62.)Gyirmót: Rusák - Sebastian, Lengyel, Kolcák, Szegi (Szabó 56.) - Vass, Kiss, Simon, Csiki - Madarász (Novák 54.), Máté A sereghajtó vendégcsapat gyorsan vezetést szerzett a mérkőzésen, mely ezt követően közepes tempójú futballt és kevés veszélyes lehetőséget tartogatott az első félidő végéig.7. p: Vass P. jobb oldali bedobása után Máté csúsztatta meg a labdát, a középen érkező Szegi pedig 5 méterről jobbal a kapu közepébe lőtt. 0–1.64. p: Kolcak buktatta Tóth Mátét a jobb oldalon, a tizenhatos vonalán belül, amiért Szilasi játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőből Williams jobbal a jobb alsó sarokba lőtt. 1–1.73. p: Veszélyes vendég-kontratámadás végén Vass Patrikot buktatta Jagodics Márk, a 18 méteres szabadrúgásból Máté jobbal a jobb felső sarokba lőtt. 1–2.A Gyirmót ugyanabban a stadionban búcsúzott az első osztálytól, amelyben egy éve ünnepelhetett, ugyanis a másodosztályú küzdelemsorozatban a Sopron elleni megnyert találkozón vált biztossá a bajnoki címe.A sereghajtó gyorsan vezetést szerzett az első félidőben, a szünet után aztán nagyobb sebességre kapcsolt a Haladás, amely egy védelmi hiba után büntetőből egyenlített. A kék-sárgáknak azonban Máté csodálatos szabadrúgásával sikerült a győzelmet megszerezniük. Ezzel a soproni „kirándulással" s a megszerzett győzelemmel zárta keserédes sorozatát az élvonalban a gyirmóti együttes.A csapatban először lépett pályára az NB III-ban többször bizonyított Borkai Ádám: – Nagyon nagy élmény volt ez a bemutatkozás az NB I-ben, így a bőrömön érezhettem, hogy ez más szint.A mezőnyjátékosokon kívül maradandót alkotott a hálóőr, Rusák Edvárd is: – Keserédes az örömünk, mert az év elején kitűzött célt, a bennmaradást sajnos nem sikerült elérnünk, de az évünk utolsó emléke mégis ez a győztes meccs, ami nagy lökést adhat a jövőt illetően.A találkozó főszereplőjévé vált a gólpasszal, majd egy gyönyörű góllal büszkélkedő Máté János: – Furcsa kettősség kavarog bennem, hiszen örülök, hogy győzelemmel tudtunk búcsúzni, viszont az egész évet tekintve felettébb szomorú vagyok. Várhatóan teljesen átalakul a keretünk és a kevés nyári szünet után egy új csapattal vágunk neki a másodosztálynak. Örülök, hogy a szabadrúgásom ilyen jól sikerült, Magyarország egyik legjobb kapusának sikerült betalálnom. Nagy csapatmunka volt a mostani győzelmünk, ami reméljük, erőt ad a folytatáshoz.Mészöly Géza: – Bántó és fáj a mostani vereségünk, de ennek ellenére gratulálok csapatom hatodik helyéhez. Az első játékrészben a bekapott gól után átvettük az irányítást, de játékunkban nem volt átütő erő. Amikor már úgy éreztük, hogy megnyerhetjük a mérkőzést, egy védelmi hiba megpecsételte sorsunkat. Urbányi István : – Hosszú szezonon vagyunk túl, amely során rendre kísértett minket a balszerencse. A mostani találkozón is bizonyítottuk, hogy a Gyirmót ellen senki sem mehet biztosra. Kívánom a csapatomnak, hogy minél előbb visszajusson az élvonalba. Ezt a győzelmet igenis a dicsőségek listájára tehetjük. Most egy időre távozom Magyarországról és az első osztályú egyetemi bajnokságban szereplő Kansas Citynek leszek a vezetőedzője.