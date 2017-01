NB I foci - Gyirmót: külföldi labdarúgók is érkezhetnek az újonchoz

Urbányi István szerint Gyirmóton félig tele van a pohár.

Ehhez persze nagyot kell javulni, ugyanis komoly a hátrány, ráadásul szinte új csapatot kell építeni, ugyanis várhatóan sok lesz a távozó és az érkező.– Elsősorban néhány olyan labdarúgó, aki képes befolyásolni és eldönteni élvonalbeli mér-kőzéseket. Többször elmondtam már, hogy a mi játékunkból alapvetően az eredményesség hiányzott. Mi hagytuk ki a legtöbb gólhelyzetet és a védekezésben pedig mi követtük el a legtöbb gólt eredményező hibát. Ezen kell változtatnunk és ehhez megfelelő labdarúgók kellenek.– Remélhetőleg a lehető leghamarabb és pontosan ezért gőzerővel dolgozunk is ezen. De egyrészt nagyon kevés a valóban erősítést jelentő, megfizethető játékos, másrészt értelmetlen árversenybe nem akarunk belemenni. Egyelőre azt is tudomásul kell vennünk, ha a kiszemeltjeink közül nem mindenki a Gyirmótot választja. A nyáron talán könnyebben tudtunk volna igazolni, de akkor egyértelműen a feljutást kiharcoló csapat mellé álltunk. Most elképzelhető néhány külföldi labdarúgó leigazolása is, de változatlanul fontos az úgynevezett magyar szabály szem előtt tartása, a lehetőségek szerint.

– Reálisan nézve benne van, hogy egy tizenkét csapatos bajnokság utolsó helyén egy abszolút újonc együttes áll. Elmondtuk azt is, hogy talán rossz döntést hoztunk a nyáron, de Gyirmóton soha nem volt jellemző a kapkodás vagy a bűnbakkeresés. Ez a Gyirmót első éve az első osztályú bajnokságban és az biztos, hogy nem az utolsó. Nem mindegy tehát, hogy milyen tiszteletet és elismerést tudunk kiharcolni ennek a klubnak.– Leginkább hiányérzetem van, de azt semmiképpen sem mondanám, hogy elkeseredett vagyok. Nagyon váratlan volt a nyári megkeresés és hat év távollét után valóban nagy súlyuk volt az érzelmeknek abban, hogy elfogadtam. Nagyon bánt a nyolc vereségből álló sorozatunk, mert ilyen hosszú idő alatt már véletlenül is győzhettünk volna legalább egyszer. De közben sok olyan dolgot láttam és tapasztaltam, amiért hazajöttem. A csapatban sem volt szétesés vagy összeomlás, senki sem adta fel, tehát a pohár félig tele van, csak hiányzik belőle a másik fele.– Úgy mentem el, hogy felajánlottam a lemondásomat és megkérdeztem a tulajdonosokat, él-e még a bizalmuk irántam. Ők elfogadták a beszámolómat és a folytatásra buzdítottak azzal, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy a Gyirmót bent maradjon az első osztályban. Ezek után az amerikai lehetőségek nem érdekeltek, a családommal pedig volt egy nagy beszélgetésünk Kansasben. Én mindig úgy tartottam, hogy a munkával felelősséget is vállal az ember és azt illik be is fejezni. Ez a célom most, ezt akarom megvalósítani.