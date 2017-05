NB I foci - Gyirmót: jól debütált, szerződést kapott a fiatal csatár

Tavaly novemberben még próbajátékon szerepelt Gyirmóton Szalánszki Gergő, szombaton pedig már bemutatkozott az élvonalban. A 18 éves futballista télen Újpestről igazolt Gyirmótra, ahol eddig az NB III-as csapatban szerepelt. Édesapja és unokatestvére is Balassagyarmaton játszott, nagybátyja, Szalánszki Ferenc pedig a Vasas labdarúgójaként az élvonalig jutott. Urbányi István vezetőedző az 56. percben cserélte be a játékost.



„Nem is nagyon hittem a fülemnek, amikor a vezetőedző szólt, hogy beneveztek az első csapat keretébe. Az pedig, hogy a pályára is léphettem, minden képzeletemet felülmúlta. Köszönöm a vezetőedzőtől kapott bizalmat" – mondta a fiatal labdarúgó, aki csaknem góllal debütált. Az 1998-as születésű játékos egy balról érkező beadást öt méterről lőtt kapura, de Antal nagy bravúrral védett.



„Sikerült jól eltalálnom a labdát, nagyobb szerencsével gólt is szerezhettem volna életem első élvonalbeli meccsén, csakhogy a lövésem elakadt a kapus vállában."



A gyirmóti klub vezetősége profi szerződést kínált Szalánszki Gergőnek.



„Már csütörtökön szó volt róla, hogy szerződést kapok, a meccs után pedig, mivel a szüleim is ott voltak Gyirmóton, már a konkrét dolgokat is megbeszéltük. Nagyon örülök ennek, s szeretnék még a hátralévő fordulókban is pályára lépni, bizonyítani az élvonalban."



Szalánszki Gergő Balassagyarmaton kezdett el futballozni, 2007-ben került Újpestre, s rövid kispesti kitérő után tavaly, egykori edzője, Györök Tamás ajánlásával onnan igazolt Gyirmótra.



„Nagyon sok jót hallottunk Gergőről, aki gyorsan beilleszkedett az NB III-as csapatunkba. Minden edzésen rendkívül alázatosan készül, öröm vele dolgozni. Nagyszerű a technikai tudása és nagyon jól lát a pályán. Ha fizikálisan is ilyen ütemben fejlődik, szép pályafutás áll előtte" – értékelte a játékost Nagy László, a Gyirmót II vezetőedzője.