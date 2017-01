NB I foci - Gyirmót FC - Horváth Ernő: minőségi támadójátékosokkal erősítjük meg a keretünket

A Gyirmót FC Győr 1993-as megalakulása óta a legnagyobb sikerét érte el tavaly nyáron, amikor a csapat feljutott az első osztályba. A jelenlegi tulajdonosok édesapjának, a klub atyjának egykori nagy álma is teljesült ezzel.– kérdeztük Horváth Ernőt, a Gyirmót FC Győr tulajdonos-ügyvezetőjét.– Akkor és azóta többször is eszembe jutott már, hogy vajon milyen véleménnyel lenne, hogyan vélekedne az elmúlt idők történéseiről. Az NB I-be történő feljutásra, a stadionra és a körülményekre, valamint a négyszáz gyerek sportolási lehetőségeire ő is büszke lenne. A felnőttcsapat őszi teljesítményével kapcsolatban viszont biztosan változtatást tartana szükségesnek.– Változatos idényen vagyunk túl. Az NB II megnyerése és szinte egy rövidke pihenő után kezdődött azonnal az NB I-es pontvadászat. Nagyrészt azoknak a játékosoknak szavaztunk bizalmat, akik a feljutást kiharcolták és láthattuk, hogy ez mennyire volt elég. Két döntetlennel kezdtünk, majd jött négy vereség és a válogatott mérkőzései miatti bajnoki szünet. Ekkor volt lehetőségünk még igazolni, megerősíteni a csapatot és rendezni a sorainkat. Ez egy ötmérkőzéses kapott gól nélküli rövid időszakot hozott és sikerült felmenni a kiesőhelyről. Megint három hét válogatottszünet következett, ami szerintem túlzottan is megnyugtatott mindenkit és itthon a Mezőkövesd ellen a kilencvenharmadik percben bekapott gól megindította a lejtőn a csapatunkat. Sokkal többet vártam a támadójátékunktól és hiányoztak azok a játékosok, akik a pályán a kritikus időben segíteni tudják társaikat, hogy a holtpontokat kapott gól nélkül át tudjuk vészelni.– Persze, hogy nem vagyok vele elégedett. Még az öt mérkőzésen kapott gól nélküli teljesítménnyel sem. Három rúgott góllal szereztünk ekkor tizenegy pontot, amire kevés példát lehet felsorakoztatni. Támadójátékunk gól nélkül nem nagyon minősíthető és ez a csapatrész a középpályáról sem kap elég támogatást. Sajnos ez okokból a védelem is elbizonytalanodott, aminek az lett a következménye, hogy sok mérkőzésen egy góllal kaptunk ki. Aki látta a mérkőzéseinket, az velünk együtt bosszankodott, hogy az adódó lehetőségeket nem használjuk ki és becsúszik egy-egy hiba, amiből vereség lesz.– Sok helyen már a négy vereség is elég lett volna, hogy elküldjék az edzőt… Amikor a megyei első osztályban Horváth László gyirmóti edzősködése első évében a csapatunk csak ötödik lett, mindenki a leváltásáról beszélt, de mi további bizalmunkról biztosítottuk. Ezek után négy bajnoki aranyérmet szerzett vele a csapat, Szabad Föld-kupa-győzelem és számtalan emlékezetes siker mellett az NB II-ig vitte a gárdát a hat év alatt. Természetesen most teljesen más a helyzet, itt, a tizenkét csapatos NB I-ben az újonc számára csak a biztos bentmaradás lehet a cél. Urbányi István részletes szakmai értékelését megismerve egy kérdés fogalmazódott meg bennünk, hogy a csapat bent tartható-e ezek után az NB I-ben. Az edzőnk – tekintettel a sikertelen őszi szezonra – felajánlotta közös megegyezéssel történő távozását, ám egyúttal jelezte: amennyiben a tulajdonosok bizalma megvan irányában, ő bizonyos feltételek biztosítása mellett bent tudja tartani a csapatot az NB I-ben.– A testvéremmel, tulajdonostársammal és a szűk szakmai vezetéssel megbeszéltük, hogy mik lennének azok a feltételek és milyen mérvű változtatást kellene ahhoz a játékoskeret kialakításában végrehajtanunk, hogy a Gyirmót a következő szezont is az NB I-ben tudja folytatni. Úgy döntöttünk, hogy minőségi, főleg támadójátékosokkal erősítjük meg a keretünket, amely öt-hat új futballista érkezését jelenti az átigazolási időszakban. Ez lehet a bentmaradás és egyúttal a jövőbeli csapatépítésünk záloga is.– A hátralévő tizennégy mérkőzésből hét győzelmet tervezünk, ami elég lehet a bentmaradáshoz. A vereséget nem tervezzük, tudjuk jól, az jön magától is. Akkor lennék elégedett, ha nyáron azt a kérdést tenné fel a Kisalföld: hogyan készül a Gyirmót FC Győr a második NB I-es szezonjára?