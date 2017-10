NB I foci - Gólparádéval szakította meg rossz sorozatát a DVTK + eredmények

Diósgyőr-Vasas 5-0

Újpest-Paks 0-0

Szombathelyi Haladás-Budapest Honvéd 1-2

Balmazújváros-Videoton 1-1

Mezőkövesd-Debrecen 0-2



Gólparádéval szakította meg rossz sorozatát a DVTK  



A Diósgyőr 5-0-ra nyert a Vasas ellen Debrecenben a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában. A hatékonyan futballozó DVTK az előző négy összecsapásán nem tudott pontot szerezni, így rossz sorozatot szakított meg szombati fölényes győzelmével.



Diósgyőri VTK-Vasas FC 5-0 (1-0)

Debrecen, 1081 néző, v.: Pintér

gólszerzők: Villar (15.), Ugrai (48., 58.), Vela (71.), Joannidisz (77.)

sárga lap: Lipták (20.), Eperjesi (50.), Forgács (87.), illetve Remili (17.), Berecz (63.)



DVTK: Antal - Eperjesi, Lipták, Karan, Forgács - Vela, Busai, Villar (Kocsis G., 54.), Ugrai (Óvári, 73.), Szarka (Makrai, 79.), Joannidisz



Vasas: Kamenár - Benes, James (Vaskó, 67.), Ristevski, Szivacski, Burmeister, Berecz (Vogyicska, 64.), Hangya, Kulcsár, Gaál, Remili (Vergosz, 57.)



Lendületesen kezdett a Diósgyőr - Ugrai Rolandot már ekkor nehezen tartották a Vasas védői -, és szűk negyedóra elteltével megszerezte a vezetést a hazai csapat. Ezután a fővárosiak többször próbálkoztak támadásvezetéssel, de gólhelyzetet nem sikerült kialakítaniuk. Folyamatos játék nem igazán alakult ki, a mérkőzés a taktikusan játszó DVTK elképzelése szerint alakult. Még inkább így volt ez a szünet után, amikor Ugrai két ellentámadást góllal fejezett be. A Vasas ezután meddő mezőnyfölényben játszott, ám a hazaiak támadásai rendre veszélyt jelentettek, és ezekből további kettő még eredményes is volt. A bajnokságban hullámzóan szereplő Vasas játéka a második 45 percre szétesett, így a Diósgyőr megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.



Mezőkövesden folytatta jó sorozatát a Debrecen



Folytatta jó sorozatát a Debrecen, amely szombaton Mezőkövesden nyert 2-0-ra a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában. Herczeg András vezetőedző együttese nagyszerű formában játszik hetek óta, a mostani volt sorozatban a hetedik meccse, amelyen veretlen maradt.



Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 0-2 (0-1)

Mezőkövesd, 1641 néző, v.: Vad II



gólszerzők: Mengolo (28.), Bódi (84.)

sárga lap: Veselinovic (43.), Hudák (56.), Tóth (61.), illetve Jovanovic (12.), Bényei (44.)



Mezőkövesd: Tujvel - Lázár, Hudák D., Iszlai (Strestik 57.), Vadnai - Brasen (Szalai 34.), Tóth B., Koszta, Keita (Majtán 71.), Cseri - Veselinovic



DVSC: Nagy S. - Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi - Tőzsér, Jovanovic - Varga K. (Mészáros, 81.), Sós (Csősz 70.), Bódi - Mengolo (Nagy 60.)



Hullámzó volt a játék az első félidőben, előbb a vendégeknek voltak nagy lehetőségei, majd a hazaiak vették át a kezdeményezést. Gólt aztán a játékrész közepén a debreceniek szereztek, s ugyan a szünetig akár növelhették volna előnyüket, az állás már nem változott a lefújásig. A második játékrészben a Mezőkövesd fokozatosan átvette az irányítást. A hazaiak mentek előre, mindent megtettek az egyenlítésért, ám több nagy helyzetet is elhibáztak. A hajrában ez megbosszulta magát, amikor Ferenczi János középre passzolt labdájából Bódi Ádám eldöntötte a három pont sorsát.



A listavezető Videoton nem bírt a sereghajtó  Balmazújváros



A listavezető Videoton 1-1-es döntetlent játszott a sereghajtó Balmazújváros otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában, szombaton. A két csapat a nyitófordulóbeli összecsapása Felcsúton ugyanezzel az eredménnyel ért véget. A Balmazújváros immár nyolc forduló óta nyeretlen az élvonalban.



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Videoton FC 1-1 (1-1)

Balmazújváros, 1438 néző, v.: Erdős



gólszerzők: Andric (43.), illetve Scepovic (11.)

sárga lap: Andric (44.), Zsiga (79.), Horváth L. (cserekapus, 80.) illetve Vinícius (79.)



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Pogacsics - Habovda (Zsiga, 70.), Tamás, Rus, Póti, Uzoma - Vajda, Sigér, Haris - Arabuli (Maisuradze, 72.), Andric (Rácz, 86.)



Videoton FC: Kovácsik - Fiola (Géresi, 65.), Vinícius, Juhász, Stopira - Nego, Varga J. (Szabó B., 80.), Hadzic, Suljic - Scepovic, Henty



A várakozásoknak megfelelően a listavezető fehérváriak birtokolták többet a labdát az első félidőben, és korán vezetést is szereztek. Ennek ellenére összességében a hazaiak dolgozták ki a veszélyesebb helyzeteket, s megérdemelten egyenlítettek a szünet előtt. Szinte rögtön a fordulás után egy hatalmas helyzetet puskázott el a Balmazújváros - a gólszerző Andric lőtt fölé -, majd újfent a hazaiak előtt adódott nagy lehetőség. Ezt követően újra a fehérváriak kerültek fölénybe, de nem tudtak komoly gólhelyzetet kialakítani. A hajrában sem született újabb találat, így akárcsak a nyitófordulóban, most is 1-1-re végeztek a felek.



Megszakadt a bajnok Honvéd rossz sorozata



A címvédő Budapest Honvéd 2-1-re nyert a Szombathelyi Swietelsky-Haladás vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 12. fordulójának soproni mérkőzésén.



Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Budapest Honvéd 1-2 (0-1)

Sopron, 1740 néző, v.: Andó-Szabó



gólszerzők: Kiss T. (57.), illetve Eppel (45., 83. - az elsőt tizenegyesből)

sárga lap: Nagy G. (82.), Baráth (85.)



Haladás: Király - Polgár, Wils, Devecseri, Bosnjak - Kiss B., Kiss T., Tóth M. (Tóth D., 75.) - Medgyes (Németh M., 57.), Ramos (Halmosi, 88.), Williams



Honvéd: Gróf - Latifu, Lovric, Baráth, Bobál D. - Holender (Danilo, 67.), Nagy G., Gazdag, Banó-Szabó (Tömösvári, 78.) - Eppel, Lanzafame (Pölöskei Zs., 91.)



A címvédő fővárosiak már a hetedik percben a hálóba találtak, de Holender Filip gólját les miatt nem adta meg a játékvezető. Változatos volt az első félidő, eleinte a kispestiek támadtak többet, majd kiegyenlítetté vált a játék. Közvetlenül a szünet előtt vezetést szereztek a vendégek: Devecseri Szilárd buktatta Gazdag Dánielt a tizenhatoson belül, a büntetőt Eppel Márton értékesítette. Az 57. percben Kiss Tamás óriási góljával egyenlítettek a szombathelyiek, majd a hajrában Eppel Márton hasonló távolságból, 15 méterről volt eredményes (1-2), és ezzel beállította a végeredményt. A kispestiek három vereség és két döntetlen után nyertek ismét bajnoki meccset.



A Megyeri úton sem bírt egymással az Újpest és  a Paks



Az Újpest FC hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Paksi FC csapatával a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 12. fordulójában. A két együttes az első fordulóban Pakson sem bírt egymással (2-2), az Újpest hatodik hazai bajnoki mérkőzésén negyedszer játszott döntetlent a szezonban.



Újpest FC-Paks 0-0

Szusza Ferenc Stadion, 2047 néző, v.: Farkas Á.

sárga lap: Balázs B. (63.), Pávkovics (80.), Nwobodo (87.)



Újpest FC: Pajovic - Balázs B., Litauszki, Pávkovics, Mohl - Sankovic (Cseke, 61.), Windecker, Nwobodo, Nagy D. (Simon K., 81.) - Tischler (Zsótér, a szünetben), Novothny



Paks: Verpecz - Vági, Lenzsér, Gévay, Szabó J. - Hajdú Á., Kecskés (Szakály D., 85.), Papp K. - Koltai (Hahn, 60.), Kulcsár D. (Daru, 90.), Bertus



A kezdés után az Újpest bizonyult aktívabbnak, de az első félidő közepétől a paksiak átvették az irányítást, veszélyes gólhelyzetet azonban egyik félnek sem sikerült kialakítania. A fordulást követően ismét a házigazdák akarata érvényesült, elsősorban a csereként beállt Zsótér Donát vezetésével váltak lendületessé és veszélyessé az újpesti akciók. A paksi kapuban Verpecz Istvánnak többször akadt dolga, a meccs végén viszont a tolnaiak is megnyerhették volna az összecsapást: a 91. percben a paksiak bal oldali szabadrúgása után a léc kétszer segítette ki az Újpestet.