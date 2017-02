NB I foci - Döntetlen Gyirmóton, 372 perce gól nélkül a csapat

A Gyirmót sorozatban nyolc vereség után szerzett pontot az élvonalban, ugyanakkor már 372 perce gólképtelen.

OTP Bank Liga, 20. forduló: Gyirmót FC-Paksi FC 0-0

Győr, Alcufer Stadion, 800 néző, v.: Berke sárga lap: Simon (30.), Bori (65.), illetve Vernes (21.), Gévay (55.), Báló (67.)



Gyirmót FC: Nagy S. (Sebők, 73.) - Bori G., Bojovic, Kolcák (Novák, 78.), Tamás K. - Bebeto, Simon Á., Kiss M., Vass P. - Tancsik (Csiki, 62.), Simon A.



Paksi FC: Molnár P. - Kulcsár D., Zachán, Gévay, Báló - Papp K. - Haraszti Zs. (Jelena, 89.), Kecskés T., Bertus, Szakály D. (Hahn, 59.) - Vernes (Bartha, 73.)



45. p: Simon Á. jobb oldali beadását a vendégkaputól 12 méterről mellel készítette fel magának Bebeto és ollózó mozdulatra leadott nagyszerű lövését Molnár bravúrral ütötte szögletre.

75. p: Kényszerű csere, a megsérült Nagy Sándor kapus nem tudta folytatni a játékot, a helyére Sebők Zsolt állt be.

88. p: Vass jobb oldali beadását Novák fejelte kapura, azonban a fejest hárította Molnár.



A hazaiaknál a nyolc téli érkezőből hat (Nagy Sándor, Kristián Kolcák, Tamás Krisztián, Simon Ádám, Volodimir Tancsik, Bebeto) rögtön a kezdőben kapott helyet, ennek ellenére csak döntetlent tudott kiharcolni a gyirmóti együttes a nem túl acélos Paks ellen.



Ezzel a félsikerrel a Gyirmót sorozatban nyolc elveszített bajnoki mérkőzést követően szerzett ismét pontot, ám az áhított győzelem elmaradt. Talán azért is, mert már több mint 360 perce gólképtelen a bajnokságban, ebben a tekintetben mindenképpen javulniuk kell a kék-sárgáknak, ha meg akarják hosszabbítani az első osztályú tagságukat.



Urbányi István: – Sajnos csak egy nagyon kis lépést tettünk előre, pedig velünk a párhuzamosan játszott bajnoki mérkőzések eredményei számunkra kedvezően alakultak. A Paksi FC egy szervezett, jó csapat és ha nem hurcolnánk az őszi szezonunk hátrányát, akkor azt mondhatnám, hogy egy nagyon értékes pontot szereztünk. A játékunkkal nem vagyok elégedetlen, mert több labdarúgónk is biztató teljesítményt nyújtott. A kapusunk sérülése miatt várnunk kellett Novák Csanád cseréjével és azzal, hogy vele átálljunk a kétékes rendszerre. A hajrában nagyon közel voltunk a gólszerzéshez és egy rúgott gól óriási lelki nyomás alól szabadítaná fel a csapatunkat.



Csertői Aurél: – Nagyon finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy idény eleji formát mutattunk. Ezért azt kell mondanom, hogy ma egy kis szerencsével szereztünk egy pontot Gyirmóton. A mérkőzés végén a hazai csapat a magas játékosaival a kapunk elé szorított minket. A kapusunk, Molnár Péter jól védett, de az edző olyankor soha nem boldog, amikor a kapusa volt a csapat legjobbja.