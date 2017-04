NB I foci - Bombagól Gyirmóton

„Hogy rúgtam-e már ilyen nagy gólt? – kérdez vissza Simon András, a Gyirmót FC Győr játékosa, aki szombaton 17 méterről bombázott az MTK kapujának jobb felső sarkába és ezzel a csapata szeptember óta először nyert újra az NB I-ben. – Biztosan, bár már nem emlékszem rá, hogy kinek és mikor történt. Azt kell mondjam, most ez a gól volt a legszebb születésnapi ajándékom – teszi hozzá mosolyogva a középpályás, aki március 30-án töltötte be a 27. életévét.



Gyirmóton az 1–0-ás siker hatására felszabadultak a lelkek, hiszen a csapat hosszú nyeretlenségi sorozata szakadt meg.



„Nagyszerű volt újra megérezni a győzelem ízét – folytatja Simon András. – Korábban is nagyon sokat dolgoztunk érte és már hihetetlenül frusztrált bennünket, hogy mégsem tudtunk nyerni. Úgy érzem, ezúttal nekem és a csapatnak is kijött a lépés. Tavasszal már voltak meccseink, amikor hasonlóan jól játszottunk és jelezte, hogy jó úton járunk. Labdabirtoklásban, a passzok tekintetében és kapura lövésekben és persze a gólok számában is jobbak voltunk az MTK-nál. Mindenki nagyon odatette magát és így most feldobott hangulatban várjuk a következő fordulót."



A kék-sárgák a hétvégén Debrecenbe utaznak, ahol a Vasast hazai pályán legyőző, de a táblázaton a szintén a veszélyes zónában tanyázó Loki vár rájuk.



„Nekünk minden mérkőzés élet-halál harc, nem lesz ez másként a Nagyerdőben sem – mondja végül Simon András. – Ha meg tudjuk ismételni a múlt heti játékunkat, ebben a lelkileg felszabadult hangulatban képesek lehetünk a meglepetésre. Nem adjuk fel, hajtunk az utolsó pillanatig."