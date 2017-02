NB I - A Paks elgázolta a Mezőkövesdet, élre ugrott a Honvéd

Öttel verte a Paks a Mezőkövesdet

Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 5-0 (4-0)

Döntetlent játszott a sereghajtóval a Vasas

Vasas FC-Gyirmót FC 1-1 (0-1)

A DVTK ellen ért véget az MTK rossz sorozata

Diósgyőri VTK-MTK Budapest 2-3 (2-1)

Eppel góljával győzött a Honvéd

Budapest Honvéd-Debreceni SC 1-0 (0-0)

Újpesti győzelem Sopronban

Swietelsky Haladás-Újpest FC 0-2 (0-1)

Nem volt gól az FTC-Videoton rangadón

Ferencvárosi TC-Videoton FC 0-0

A tabella:

1. Budapest Honvéd 21 12 4 5 35-18 40 pont

2. Videoton FC 21 11 5 5 44-20 38

3. Vasas 20 10 5 5 31-19 35

4. Ferencváros 21 8 8 5 34-27 32

5. Mezőkövesd Zsóry FC 21 8 6 7 24-27 30

6. Újpest FC 21 7 9 5 33-31 30

7. Paksi FC 21 6 9 6 23-24 27

8. Swietelsky-Haladás 20 7 5 8 22-25 26

9. MTK Budapest 21 5 8 8 16-25 23

10. Diósgyőri VTK 21 6 3 12 26-42 21

11. Debreceni VSC 21 5 6 10 20-27 21

12. Gyirmót FC 21 3 6 12 9-32 15

Első félidei eredményes játékával, illetve a hajrában szerzett ötödik góllal fölényesen nyert a Paks a vendég Mezőkövesd ellen szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában.Győzelmével a hazai csapat a nyolcadikról a hetedik helyre lépett előre. A Mezőkövesd maradt az ötödik.A két csapat szeptemberi mérkőzését is a Paks nyerte, méghozzá 3-1-re, Mezőkövesden.Paks, 800 néző, v.: Szőtsgólszerzők: Szabó (19.), Gévay (26.), Kulcsár (31.), Papp (41.), Bartha (86.)sárga lap: Haraszti (59.), illetve Hudák (6.)Paksi FC: Molnár P. - Kulcsár, Lenzsér (Zachán, 67.), Gévay, Szabó - Papp - Haraszti (Bartha, 82.), Kecskés, Bertus, Szakály - Vernes (Hahn, 61.)Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó - Farkas, Hudák, Damcevski, Vági - Egerszegi (Pauljevic, a szünetben), Tóth - Bacelic-Grgic (Sulek, a szünetben), Strestík, Molnár G. - Veselinovic (Kink, 82.)Az első percek után nagy fölénybe került a Paks, amely a játékrész közepén három gólt szerzett, majd a hajrában még egyet, ezzel gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést.A vendégek a szünetben kettőt cseréltek, s többet birtokolták a labdát a második félidő elején, de aztán kiegyenlítettebbé vált a játék, nem sokkal a vége előtt pedig a hazaiak még egyszer a kapuba találtak.A Vasas 1-1-es döntetlent játszott a sereghajtó Gyirmót csapatával a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 21. fordulójában, Újpesten.Szusza Ferenc Stadion, 2350 néző, v.: Karakógólszerzők: Király B. (80.), illetve Novák (24.),sárga lap: Vaskó (38.), Saglik (92.), illetve Simon Á. (27.), Bori (69.), Vass P. (71.)Vasas: Nagy G. - Burmeister (Ferenczi I., 87.), Vaskó, Ristevski - Murka (Szivacski, 65.), Korcsmár, Berecz, Hangya - Gaál (Király B., 63.), Saglik, RemiliGyirmót: Sebők - Bori, Kiss M., Kolcák (Tancsik, 87.), Bojovic - Vass P., Simon Á., Radeljic, Tamás K. - Novák (Csiki, 60.), N'DiayeMindkét csapat bátran, élénken kezdett és több gólszerzési lehetőséget kialakított, majd az újonc Gyirmót a 24. percben Novák Csanád közeli kapáslövésével megszerezte a vezetést. Az albérletben játszó angyalföldiek többször is próbáltak egyenlíteni, a győriek kapusa, Sebők Zsolt azonban remekül védett.A második felvonásban a Vasas támadott többet, de sokáig nem tudott nagy helyzetbe kerülni. A vendégek türelmesen futballoztak, szervezetten védekeztek, és amikor lehetőségük adódott, ígéretes ellenakciókat vezettek. A hajrában a csereként beállt Király Botond révén sikerült egyenlítenie a Vasasnak.Az MTK rendkívül fordulatos és izgalmas mérkőzésen 3-2-re nyert a Diósgyőr vendégeként Mezőkövesden a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában, szombaton.A kék-fehérek sorozatban hét nyeretlenül megvívott találkozót követően - ezt megelőzően legutóbb október 22-én a Gyirmót ellen nyert a gárda - gyűjtötték be a három pontot. Tamási Zsolt együttese ezzel megelőzte a Diósgyőrt, s elmozdult a kiesést jelentő utolsó előtti helyről.Mezőkövesd, 1646 néző, v.: Erdősgólszerzők: Ramos (17., öngól), Fülöp (42.), illetve Gera D. (7.), Kolomojec (53.), Kanta J. (72.)lap: Dausvili (51.), Lipták (61.), illetve Kanta J. (45+2.), Vadnai (68.), Baki (89.)Diósgyőri VTK: Antal - Nagy T., Jagodinskis, Lipták, Tamás - Vela, Dausvili (Novothny, 76.), Villar (Busai, 60.), Elek, Fülöp (Makrai, 76.) - SzarkaMTK Budapest: Petkovic - Baki, Poór, Vass Á., Vadnai - Kolomojec (Martínez, 89.), Vogyicska (Borbély, 65.), Katona, Ramos - Kanta J. - Gera D. (Nikházi, 65.)A Diósgyőr rögtön magához ragadta a kezdeményezést, az MTK azonban villámgyorsan, szinte már első támadásából megszerezte a vezetést. Eltartott néhány percig, amíg a vendéglátók kiheverték a sokkot, s ha öngóllal is, viszonylag hamar érkezett az egyenlítés. A három pont mindkét gárda számára rendkívül fontos volt, ennek megfelelően a csapatok kifejezetten támadófutballt játszottak. Az első félidőben - melynek végén a Diósgyőr szép fejesgóllal megszerezte a vezetést - a DVTK négyszer, az MTK pedig ötször találta el a kaput.A második játékrész elejét a fővárosiak ugyanúgy kezdték, mint az elsőt, azaz egy gyors góllal, ezt követően pedig mindkét oldalon akadtak lehetőségek. A 72. percben jött az újabb fordulat, Kanta József tökéletes szabadrúgásával már a kék-fehéreknél volt az előny.A hajrában ugyan megvoltak a Diósgyőr lehetőségei, de az eredmény már nem változott.A Budapest Honvéd 1-0-ra győzött szombaton a Debrecen ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában.A kispestiek egymás után a nyolcadik bajnoki mérkőzésükön maradtak veretlenek, a kiesőhelyre visszacsúszott debreceniek viszont hét meccse nyeretlenek.Bozsik-stadion, 2019 néző, v.: Berkególszerző: Eppel (85.)sárga lap: Brkovic (93.)Budapest Honvéd: Gróf - Lovric, Kamber, Bobál (Kabangu, 62.) - King, Gazdag, Hidi, Koszta (Zsótér, 75.), Laczkó (Baráth, 82.) - Eppel, LanzafameDebreceni VSC: Danilovic - Osváth, Brkovic, Mészáros, Ferenczi - Jovanovic (Chuka, 87.), Sekulic, Tőzsér, Feltscher (Szuk Hjun Dzsun, 22.) - Holman (Filip, 75.), HandzicAz első félidőben jobbára a Honvéd akaratának megfelelően alakult a játék, ám igazán nagy gólhelyzetet a hazai csapat sem tudott kialakítani.A második játékrészben folyamatosan lett egyre nagyobb a hazaiak fölénye, a hajdúságiak csak elvétve jutottak el a Honvéd tizenhatosának előterébe. A DVSC kapusa, Branislav Danilovic több bravúros védést is bemutatott, ám a 86. percben Eppel Márton kísérleténél már ő is tehetetlen volt, így a kispestiek otthon tartották mindhárom pontot.Az Újpest szombaton kétgólos győzelmet aratott Sopronban a Haladás vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában.A három bajnoki találkozó óta nyeretlen szombathelyieknek ez volt az idei első tétmérkőzésük, ugyanis a Magyar Kupából már ősszel kiestek, míg múlt héten elhalasztották a Vasas elleni meccsüket az újpesti Szusza Ferenc Stadion játékra alkalmatlan pályája miatt.Sopron, 1834 néző, v.: Andó-Szabógólszerzők: Perovic (13.), Szűcs K. (93.)sárga lap: Szűcs K. (77.)Swietelsky Haladás: Király - Polgár, Wils, Devecseri, Bosnjak - Jagodics (Bambgoye, 69.), Iszlai, Rácz - Calvente (Gajdos, 58.), Williams, HalmosiÚjpest FC: Balajcza - Balázs B., Kálnoki Kis, Pávkovics, Mohl - Sankovic, Cseke (Szűcs K., 76.) - Andric, Windecker, Balogh B. (Kecskés, 92.) - Perovic (Heris, 64.)Az Újpest kezdte aktívabban a mérkőzést, agilisabb játéka pedig szűk negyedórán belül eredményre vezetett. A gól utáni percekben a Haladás került fölénybe, ugyanakkor az újpesti gyors ellentámadások legalább akkora veszélyt jelentettek a kapura, sőt igazából Királynak kellett bravúrt bemutatnia ahhoz, hogy ne módosuljon az eredmény a szünetig.A folytatásban sem változott a játék képe, a Haladás futballozott fölényben, míg az Újpest kontrákra rendezkedett be. Mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott, mígnem a hosszabbításban a vendégek egy újabb találattal bebiztosították a sikerüket.A címvédő Ferencváros házigazdaként gól nélküli döntetlent játszott a Videoton csapatával a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 21. fordulójának zárómérkőzésén.A két együttes 45. alkalommal találkozott az FTC pályaválasztása mellett, a párharc során eddig 25 mérkőzés zárult az FTC sikerével, 12-szer győzött a Videoton, és ez volt a nyolcadik döntetlenjük. A fehérváriak legutóbb 2013 nyarán nyertek bajnoki mérkőzést a zöld-fehérek otthonában.Groupama Aréna, 8725 néző, v.: Szabó Zs.sárga lap: Steinberg (32.), Botka (71.), illetve Varga J. (36.), Hadzic (55.)Ferencváros: Dibusz - Botka, Hüsing, Leandro, Sternberg - Dilaver, Gera - Moutari (Lovrencsics B., 68.), Hajnal (Radó, 68.), Kleinheisler (Böde, 79.) - DjuricinVideoton: Kovácsik - Nego, Juhász, Vinicius, Stopira - Pátkai, Varga J. - Suljic, Hadzic, Scepovic (Maric, 72.) - Lazovic (Géresi, 85.)Jóval aktívabban és veszélyesebben kezdte a rangadót az FTC, amely több ígéretes lehetőséget is kialakított, sőt a huszadik percben Hüsing fejese a kapufáról pattant ki. A vendég székesfehérváriak a 42. percben próbálkoztak először kapura lövéssel.Lendületesen kezdte a második felvonást a Videoton, de az FTC hamarosan ismét átvette az irányítást. A hajrában a vendégeknek volt egy kecsegtető helyzetük, de végül nem született gól.