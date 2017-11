Nagyon megbüntették a dunaszerdahelyi klubot a magyar színek miatt

4500 euróra (kb. 1,4 millió forintra) büntette a Szlovák Labdarúgó Szövetség a dunaszerdahelyi DAC csapatát, amiért a szurkolói magyar trikolort formáltak a csapat Slovan Bratislava elleni meccsén - írja azés aAz indoklás szerint az ultrák viselkedése sportszerűtlen volt, amikor a magyar zászló színeit ötlötték magukra, a szövetség szabályai ugyanis tiltják a politikai és vallási megnyilvánulásokat.Mivel a klub tudott az akcióról, ám azt nem akadályozta meg, ezért külön büntetést róttak ki a DAC-ra.Miroslav Vlk, a fegyelmi bizottság elnöke azt is kéri a DAC-tól, hogy egyeztessenek a szurkolói vezetőkkel arról, hogy ilyesmi többet ne forduljon elő. A DAC elnöke, Világi Oszkár szerint méltánytalan a döntés és fellebbeznek ellene.Az ügynek további folyományai is lehetnek, Tibor Gašpar országos rendőrkapitány már a meccs után azt nyilatkozta, hogy akár büntetőjogi következménye is lehet az esetnek, mivel a szlovák jogszabályok tiltják más országok nemzeti szimbólumainak megjelenítését a meccseken.