Nagy lehetőség kapujában

Kardos Botond számára nagy mérföldkő volt a Győri AC-hoz igazolás. Fotó: Mészáros Mátyás

Nemrég kijelölték a katari világbajnokságon induló férficsapatot. A Magyar Torna Szövetség információi szerint Vecsernyés Dávid, a győri színekben versenyző Kardos Botond, továbbá Boncsér Krisztián, Babos Ádám és Ryan Sheppard utazhat a vb-re.A csapat egyébként ma indul Katarba, a világbajnokság pedig október 25-én kezdődik és november 3-ig tart.A magyar szakvezetés, köztük Kardos edzője, Reszeli Péter azt reméli, hogy a férficsapat bejut a legjobb 24 közé.„Ez azért is lenne fontos, mert csak így indíthatunk csapatot a jövő évi világbajnokságon, amely olimpiai kvalifikációs világverseny is lesz. A világbajnokságon nem rendeznek összetett finálét, a szerenkénti legjobb nyolc közé pedig bekerülni, be kell vallanunk, nincs nagyon reális esély. Botondtól legalább kilencvenszázalékos gyakorlatokat várok, így segítené a magyar csapatot" – fogalmazott az edző.A 21 éves tornász a KSI-ben kezdte pályafutását, majd a Vasashoz került, három év után onnan érkezett Győrbe edzőjével, Reszeli Péterrel.Szerepelt korosztályos és felnőttvilágversenyeken, sikereket ért el az utrechti EYOF-on, és van egy ezüstérme a 2014-es ifjúsági olimpiáról. Rióba kvótát szerzett, ám mégsem lett olimpikon.„Akkor a rutinosabb Hidvégi Vid mellett döntött a szakvezetés, aki harminckét éves volt. Ha ezt nézzük, s bár sportágunkban elég speciális az ötkarikás kvalifikációs rendszer, Botond eljuthat még akár három olimpiára is" – tette hozzá a tréner, aki szerint hatalmas lendületet kapott tanítványa a győri szerződéssel.„Azt mindenképp hangsúlyoznom kell, nem az anyagiak, hanem a szakmai lehetőségek és feltételek miatt lett Botond a GYAC versenyzője, aki fantasztikus környezetben készülhet, s fejlődhet Győrben. Nagyon jó döntés volt, a városban minden segítséget, támogatást megkapunk, amit megígértek nekünk. Azt gondolom, Botond számára is nagy mérföldkő volt a váltás. Most lépett rá a felnőttkor rögös útjára, s először gondoskodik magáról, tapasztalatokat gyűjt, önállóságot tanul, s még erősebbé válhat, ami szerintem a sportolói pályafutására is jó hatással lesz."A világbajnokságon természetesen a gyengébbik nem képviselői is ott lesznek, s bár csapatot még nem hirdettek, nagy valószínűséggel bekerül a magyar keretbe a szintén GYAC-színekben versenyző Fehér Nóra is.