Nagy Futam - Az aszfalt után az eget is meghódították a gépek Budapest belvárosában - Fotók

Kétszázezer néző tekintette meg Budapest belvárosában a hatodik alkalommal megrendezett Nagy Futam elnevezésű autó-, motorsport és légi bemutatót kedden - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.A program délelőtt az autó- és motorsport bemutatóval kezdődött az Erzsébet tér-Károly körút-Astoria-Ferenciek tere útvonalon kialakított "pályán", a sztárvendég pedig Max Verstappen, a Forma-1-es Red Bull istálló holland pilótája volt, aki egy 2015-ös F1-es versenyautót vezetett.A német túraautó-bajnokságot (DTM) a címvédő René Rast egy Audival, a korábbi F1-es versenyző német Timo Glock pedig egy BMW-vel képviselte, de tartott bemutatót Magyarország eddigi egyetlen Forma-1-es pilótája és pontszerzője, Baumgartner Zsolt is, aki egy Formula Renault típusú versenyautóval szórakoztatta a kilátogatókat.Végigment a pályán a múlt hétvégén a Hungaroringen versenyző túraautó-világkupa (WTCR) mezőnyének néhány autója, valamint a ralisok, terepralisok, autókrosszosok, ralikrosszosok és gyorsasági kamionversenyzők is megmutatták magukat. Érdekesség, hogy a nézők az egyesült államokbeli NASCAR versenysorozat Magyarországon ritkán látható autóit is megtekinthették menet közben.A program délután légibemutatóval folytatódott, amelynek keretein belül Besenyei Péter műrepülő-világbajnok is repült a Duna Erzsébet híd és Lánchíd feletti szakaszán, ahol aztán vadászrepülőgépeket, utasszállítókat és helikoptereket is láthatott a közönség.A hatodik Nagy Futamon a korábbi eseményekhez hasonlóan ingyenes volt a nézők számára.

Hatodik alkalommal rendezik meg kedden a technikai sportok Nagy Futam elnevezésű eseményét, amelynek során Budapest belvárosában tartanak bemutatót az autó- és motorsport hazai és külföldi kiválóságai.

A program valójában már hétfőn elkezdődött, április utolsó napján ugyanis 10 órától egészen 20 óráig a kilátogatók bejárhatták a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Bazilikánál kialakított paddockot, ahol a versenygépeket állították ki a szervezők.Kedden 10 órától 12.55-ig a motorsport show-ra kerül sor, amelynek keretében Max Verstappen, a Forma-1-es Red Bull istálló holland pilótája tart bemutatót a belvárosban, aztán a német túraautó-bajnokság (DTM) címvédője, René Rast, valamint a korábbi F1-es versenyző, Timo Glock tesz meg néhány kört a DTM-es versenygépekkel. Magyarország eddigi egyetlen Forma-1-es versenyzője, Baumgartner Zsolt egy Formula Renault-val megy végig az Erzsébet tér-Károly körút-Astoria-Ferenciek tere útvonalon, de a nézők láthatják az amerikai NASCAR, valamint a mostani hétvégén a Hungaroringen versenyző túraautó-világkupa (WTCR) versenyautóit is.Bemutatót tartanak ralisok, terepralisok, autókrosszosok, ralikrosszosok és gyorsasági kamionversenyzők is.A program 14 órától légi bemutatóval folytatódik, először Besenyei Péter műrepülő-világbajnok főszereplésével. Ezután vadászrepülőgépek, utasszállítók és helikopterek is láthatóak lesznek az Erzsébet híd és a Lánchíd közötti Duna-szakasz felett, 15.35-től pedig Illés Tamás műrepülő világ- és Európa-bajnok bemutatójával zárul az idei Nagy Futam, amelyre ingyenesen látogathatnak ki a nézők.