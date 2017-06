Nagy csatában maradtak alul, véget ért a szezon a győri Cápáknak

Fotó: Becs László

A tét a Győr Sharks és a Budapest Wolves számára is nagy volt: amelyik csapat veszít, annak ér véget az idei HLF-szezon."Már az első támadásból touchdown-t szerzett a támadóalakulatunk, Horváth Gergő meg sem állt az endzone-ig. A védelmünk sajnos nem tudta hozni az elmúlt három meccs játékát, és az offense-ünk sem folytatta olyan jól az első félidőt, ahogyan a mérkőzés indult. Így 22-7-es állással zártuk az első félidőt" - mesélte a mérkőzésről Becs László.A Wolves drukkerek megnyugodhattak ekkora előny mellett, ám a második félidőben a győri védők magukhoz tértek, és sorra hozták a turnovereket. Ezeket a támadók rendre ki is használták, és a negyedik negyedben már 44-43-ra a Sharks vezetett."Ezután Garcia dobott egy interceptiont a saját 30-asunkon, amit a Wolves ki is használt és touchdown-ra váltott. Erre már nem volt időnk válaszolni" - tette hozzá Becs László, aki azt mondja, kettősség dolgozik benne az idei szezonnal kapcsolatban."Sikerült egy magabiztos, jó csapatot felépíteni, amibe az újoncok nagyon jól be tudtak illeszkedni. Az offense-ünk azonban messze nem tudta kihozni magából azt a potenciált, ami rejlik benne. Tavaly egy meccsen szereztünk annyi pontot, mint idén az első három mérkőzésen, illetve sok játékosunk nem kapott a képességeihez méltó lehetőséget az idei rendszerben. A védelmünk az első meccs botlása után viszont elképesztően nagyon fejlődött. Ők voltak az első védelem a HFL-ben, akik nem engedtek egyetlen pontot sem az ellenfélnek, illetve akik a tavalyi bajnokot, a Miskolc Steelers-t le tudták hozni 14 kapott ponttal - a második legkevesebb pont 27 volt, amit vittek a Miskolciak" - fogalmazott.

"Rengeteget tanultunk az új texasi edzőtől, John Burleson-tól, illetve a hiányposztra érkező játékosainktól, Andres Fernandez-től, Arthur Brown-tól és Philip Garcia-tól. A csapatunk továbbra is abban hisz, hogy nem playmaker játékosokat kell hozni külföldről, akik egy-egy évben megnyerik a bajnokságot, hanem inkább egy jó edzőt, aki hosszútávon dolgozik együtt a csapattal. Az edzőnk, és a három import játékosunk egyelőre az utánpótlásunkkal foglalkoznak. A fiatalok imádnak velük dolgozni, nagy élmény a tinédzsereknek egy olyan edző, aki az amerikai foci szülőföldjéről érkezett. Szerencsére a srácoknak is megvan a kellő pedagógiai érzéke ahhoz, hogy gyerekekkel foglalkozzanak. Ez nagyon szigorú, ám jó hangulatú edzéseket kreál" - tette hozzá.Ugyan a HFL-szezon véget ért, szeptemberben kezdődik a magyar válogatott szezonja, amelynek keretébe tavaly a Győr Sharks 6 játékost adott. A válogatott edzőtáborát augusztus végén rendezik meg, itt szűkítik le a körülbelül 110 fős bővített keretet mintegy 70 játékosra, és közülük is 43-an lépnek majd pályára."Ezt július 16-án egy úgynevezett try out előzi meg. Itt a válogatott edzői hívnak be olyan játékosokat, akikre felfigyeltek a különböző bajnokságokban, legyen az HFL, Divízió I., vagy Divízió II. Idén tőlünk is behívtak három játékost, aki keddig nem kaptak lehetőséget: Rasek Mártont, Gyarmati Mátét, és Vorholt Viktort" - mondta el Becs László.A válogatott szezonra a Cápák tavalyi keretéből egy ember kivételével mindenki vállalja a felkészülést: Becs László, Becs Péter, Horváth Péter, Kövecses Attila, Rácz Balázs. Szilas Péter idén sérülés miatt kénytelen kihagyni a válogatott-szezont.