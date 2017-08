Murray visszalépett a US Opentől

A 30 éves brit játékos szombaton elhúzódó csípőproblémáival indokolta döntését, amelyek miatt Wimbledon óta nem versenyzett.



Az eredetileg második helyen kiemelt olimpiai bajnok 2012-ben megnyerte a US Opent.



Korábban a New Yorkban címvédő Stan Wawrinka közölte, hogy térdműtét miatt nem versenyez már az idén, a kétszeres bajnok Novak Djokovic szezonjának könyöksérülés vetett véget, míg a 2014-ben US Open-döntős Nisikori Kej csuklóproblémák miatt pihen 2018-ig. Az ATP-rangsorban 11. kanadai Milos Raonic csütörtökön közölte, hogy csuklóműtét miatt nem vehet részt az év utolsó Grand Slam-tornáján.