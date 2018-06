Mourinho: nem lesz meglepetésgyőztes az idei vb-n sem

A portugál szakember szerint sok válogatottnak van erős vb-kerete, de ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó csapatot is alkotnak.



"Nem várok nagy meglepetést, a végjátékig a dél-amerikai és az európai topgárdák jutnak el, és küzdenek majd az aranyéremért" - mondta Mourinho. Hozzátette: a brazil és a címvédő német válogatottat a mezőny legkiegyensúlyozottabb csapatainak tartja, egyben a vb legnagyobb esélyeseinek is.



A manchesteri klubedző kiemelte, Angliának is minden esélye megvan egy jó szereplésre, hiszen a keretét döntően fiatal, de már tapasztalt játékosok alkotják.



"Mindannyian a világ legszínvonalasabb bajnokságában, a Premier League-ben szerepelnek, méghozzá topcsapatokban" - nyilatkozta Mourinho. Hozzátette: az angol játékosok ráadásul a Bajnokok Ligájában is tapasztalatokat szerezhettek, amit a sportág legmagasabb szintjének tart.



A július 15-ig tartó vb nyitómérkőzésén, 17 órától a házigazda orosz válogatott ellenfele Szaúd-Arábia lesz.