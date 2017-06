Mourinho körül is áll a bál az adóügyei miatt

"José Mourinho 2010 júniusától 2013 májusáig élt Spanyolországban, s ezalatt több mint 26 millió euró adót fizetett 41 százalék feletti adókulccsal. 2015-ben elfogadta a spanyol adóhatóság legalizálási tanácsait, amelyek a 2011-es és 2012-es évre vonatkoztak" - írta a Gestifute nevű tanácsadó cég, hozzátéve, hogy ezen túlmenően 2013-ban Mourinho egyezséget is kötött a hatósággal.



A spanyol kormány tanúsítványt adott ki arról, hogy Mourinho eleget tett adófizetési kötelezettségeinek - írta az 54 éves portugál szakember menedzsmentje.



A spanyol ügyészség kedden közölte, hogy adócsalás vádjával pert indít a Real Madrid volt, a Manchester United jelenlegi vezetőedzője ellen, aki szerintük madridi időszakában, 2010 és 2013 között 3,3 millió euró (1 milliárd forint) adót nem fizetett be az államkasszába.



Múlt kedden Cristiano Ronaldo ellen indított pert a spanyol hatóság, állítása szerint a Real Madrid aranylabdása 2011 és 2014 között 14,76 millió euró (4,5 milliárd forint) adót nem fizetett be a kincstárba.



A közelmúltban Lionel Messi fellebbezését hasonló ügyben már elutasította a spanyol legfelsőbb bíróság: az FC Barcelona sztárjára 21 hónapos börtönbüntetést róttak ki, illetve kétmillió eurós bírság befizetésére is kötelezték. Aligha kell azonban rács mögé vonulnia, Spanyolországban ugyanis az első bűncselekmény esetében a két évnél rövidebb időtartamra szóló börtönbüntetést általában felfüggesztik.