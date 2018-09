Motokrossz - Kettős győzelmet ünnepelhetett a peresztegi HTS Team

Mindig jó érzés hazai közönség előtt versenyezni, és az különösen jól esett, hogy sokan gratuláltak személyesen az elmúlt hónapok sikereihez. Ezekért a pillanatokért érdemes csinálni ezt.

A tápióbicskei futamok nagyon jól sikerültek, semmilyen kockázatot nem vállalva, nagy fölénnyel nyertem mindkettőt. Sajnos a tavaszi sérülésem miatt bajnoki esélyeim nincsenek, így próbálom maximálisan élvezni az év hátralévő versenyeit

A tápióbicskei pálya mindig feküdt nekem, most is nagyon jól éreztem magam rajta. Az első futamban jó tempót tudtam menni, felvettem a harcot a nagyobb köbcentis motorokkal is.

Ez sokat kivett belőlem, így a második futam utolsó harmadában inkább a biztos célba érésre koncentráltam, mint a köridők megdöntésére, de így is stabilan nyertem a kategóriámat.

Már csak egy verseny maradt, hogy beteljesítsük a csapattal azt, amit az év elején célként kitűztünk, vagyis a magyar bajnoki címet

A HTS Team legifjabb tagjának teljesítménye is elismerést érdemel. A 15 éves Jakob Kristóf felnőtteket meghazudtoló tempóval abszolválta a futamokat, és a szenzációsnak mondható második helyen zárta az MX2-es kategória tápióbicskei küzdelmeit.

Motokrossz OB Tápióbicske, MX Open végeredmény:

Motokrossz OB Tápióbicske, MX2 végeredmény:

Szvoboda Bence megmutatta a hazai közönségnek, hogy milyen egy világklasszis teljesítmény. A HTS Team kiválósága a nyár során sikert sikerre halmozott Európa-szerte, és komoly motokrossz-bajnokságokban győzedelmeskedett. Németország, Ausztria, Szlovákia és Csehország után most Magyarország legjobbjain volt a sor, hogy fejet hajtsanak a kilencszeres magyar bajnok tempója előtt - olvasható a csapat közleményében.- összegezte a hétvégét Szvoboda Bence.A somogyi fiú teljesítményét tovább fokozza a tény, hogy a Gaildorfban újabb komoly ütést kapó korábban eltört csuklója továbbra is hátráltatja a motorozásban, és a tápióbicskei futamot beinjekciózva vállalta. Ez nem látszott meg a tempóján: ellenfeleihez képest három másodperccel jobb köridőket futott, a második helyezettre fél percnél is nagyobb vereséget mért az MX Open kategória mindkét futamában.Az MX2-eseknél Hugyecz Erik akarata érvényesült, akinek a fölénye legalább akkora a kisebb köbcentis kategóriában, mint csapattársáé a királykategóriában. A nógrádi klasszis Tápióbicske után is őrzi hibátlan mérlegét a bajnokságban, és már csak egy futamra van a hetedik magyar titulusától. Ha a szezonzáró gyáli viadal első futamát gond nélkül teljesíti, 2018-ban ő lesz az MX2-es géposztály magyar bajnoka.- értékelte teljesítményét Hugyecz Erik.1. Szvoboda Bence (HTS Team), 50 pont2. Vaclav Kovar (Csehország), 44 pont3. Szőke Márk (Ácsi Motoracing Team), 40 pont4. Peter Hudák (Szlovákia), 36 pont5. Szabó Zoltán (KTM Kecskemét), 32 pont1. Hugyecz Erik (HTS Team), 50 pont2. Jakob Kristóf (HTS Team), 44 pont3. Déczi Balázs (1WD MSE), 40 pont4. Kiss Márk (HTS Team), 36 pont5. Ocsovay Péter (Steel Fire Team), 31 pont