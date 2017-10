Mosonmagyaróvári győzelem a megyei rangadón

EU-FIRE Mosonmagyaróvár – Győri Audi ETO KC U18 31-24 (11-13)



Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 900 néző



Jv.: Barna V., Kovács B.



MKC: Scholtz – TÓTH MELINDA 5, Kopecz 1, TILINGER 8, Horváth B. 3, Gyimesi 2, Hajtai 1. Csere: Dányi (kapus), BÍZIK B. 3, Hegedüs 1, BÍZIK R. 7 (1). Vezetőedző: Bognár Róbert



ETO U18: BINÓ – Imrei, HORVÁTH N. 7 (2), Kellermann 3, Ács 2 (1), Molnár V. 1, Somogyi L. Csere: Rubint (kapus), Andróczki 1, PAP M. 5, Tóth Mirella 1, Szilovics Fanni 4. Vezetőedző: Róth Kálmán



Kiállítások: 6 perc, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 4/3



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: Egész héten éreztem, hogy fáradt a csapat, ez meg is látszott az első félidei teljesítményünkön. Sajnos megint rosszul kezdtünk, ebben nehezen tudunk előrelépni. Binó Boglárka nagyszerűen védett az ETO kapujában, sokáig nem találtuk az ellenszerét. Bízik Réka a héten beteg volt, mégis remekül szállt be a mérkőzésbe, és ki kell emelnem Tilinger Tamarát is, aki bár halványabban kezdett a szokottnál, de a második játékrészben bizonyította a klasszisát. Most három nap szünet következik, ami úgy érzem nekem és a játékosoknak is jól fog jönni.



Róth Kálmán, a Győri Audi ETO KC U18-as csapatának edzője: A lányok a maximumot nyújtották, ennél több nem volt ebben a mérkőzésben. Kicsit foghíjasan, tizenkét játékossal érkeztünk a találkozóra, de így is sokáig tartottuk a lépést. A végére elfáradtunk, elvesztettük a játék ritmusát, és az is döntő volt, hogy az hazaiaknak hosszabb a kispadjuk. Reális eredmény született.