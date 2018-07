Mórahalmon bálázógép égett, fák dőltek ki megyeszerte

Egy bálázógép égett szombaton délután Mórahalom külterületén, a tűz a learatott tarlóra is átterjedt. A mórahalmi önkéntes tűzoltókat riasztotta a szegedi főügyelet, az egységek két vízsugárral és kéziszerszámokkal végezték az oltást. A tűzben senki sem sérült meg - írjaVasárnap négy esetben is kidőlt fákhoz riasztották a megye tűzoltóit. Szentesről és Makóról érkezett lakossági bejelentés, a kidőlt fák és a leszakadt ágak a gyalogosok és az autósok forgalmát is veszélyeztették. A városok hivatásos egységei végezték el a műszaki mentést, személyi sérülés egyik esetben sem történt.Egy idős asszony elesett saját lakásában vasárnap este, önerejéből nem tudott felkelni. A hozzátartozók a szegedi tűzoltók segítségét kérték, akik a bejárati ajtó befeszítésével jutottak be az első emeleti lakásba. A beavatkozásnak köszönhetően a mentőszolgálat rövid idő alatt megkezdhette a sérült ellátását.