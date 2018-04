Monterreyi tenisztorna - Babos Tímea kikapott Muguruzától a döntőben

Eredmény: döntő

Garbine Muguruza (spanyol, 1.)-Babos Tímea (4.) 3:6, 6:4, 6:3

A világranglista 44. helyén álló magyar játékosnak nem sok jót ígért a finálé, a két játékos korábbi négy találkozóját ugyanis rendre a szintén 24 éves spanyol sztár nyerte: 2011-ben Mestrében 2:6, 7:5, 6:3-ra, 2016-ban Dohában 6:2, 7:5-re, Stuttgartban 6:2, 6:2-re, majd Cincinnatiben 6:4, 6:3-ra győzött. A 48 perces első szettben Babos - honlapja szerint - 15-40-ről nyerte első adogatójátékát, majd a következő gémben a világranglistán harmadik Muguruza is két bréklabdát hárított. A hatodik játékban a magyar játékos elnyerte ellenfele adogatását, majd előnyét megőrizve 5:3-nál értékesítette harmadik szettlabdáját. Ez volt az első játszma a tornán, amit a spanyol teniszező elveszített. Az 54 perces második felvonásban a magyar játékos 2:0-ra elhúzott, de Muguruza feljavult, és 54 perc alatt kiegyenlített.A döntő szettben a kétszeres Grand Slam-bajnok ellenfél a hatodik játékban brékelt, majd tartotta a különbséget, s végül 2 óra 21 perc elteltével lezárta a döntőt. Babos nyilatkozatában hangsúlyozta, örül, hogy nagy meccset játszott a mexikói fináléban. "Ott volt az esély a kezemben, de Muguruza régóta top 10-es játékos, ez most is érződött. Nekem is több ilyen meccset kell játszanom, hogy jobban érezzem a ritmust. Az a nagy különbség a legjobbak és a többi játékos között, hogy azonnal ott volt a nyakamon, amint egy picit esett a játékom színvonala, vagy visszavettem, és nem olyan sebességgel játszottam" - fejtette ki. "El kell hinni, hogy ide tartozom. Szuper lezárása volt a kemény pályás szezonnak!" - tette hozzá.