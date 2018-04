Monterreyi tenisztorna - Babos a nyolcaddöntőben

Kép forrása: babostimea.hu

Babos az első szettben egyszer, a másodikban kétszer tudta elvenni cseh riválisa szervajátékát, miközben ő csak egyszer bukta el a saját adogatógémjét. A magyar játékos a második mérkőzéslabdájával tudta lezárni az esőszünettel tarkított találkozót, amelyet végül 1 óra 36 perc alatt nyert meg.A soproni teniszező honlapján olvasható: a késői kezdés és a kényszerszünetek miatt nem volt egyszerű a mérkőzés, ráadásul ismeretlen ellenféllel találkozott."Nem az első körben kell a legjobban játszani. Itt a továbbjutás és a kétszettes győzelem a legfontosabb" - nyilatkozta Babos. Hozzátette: játékának voltak pozitív oldalai, de olyan részei is, amelyeken változtatnia és javítania kell."Egyébként nagyon élveztem a játékot és a közönség által teremtett hangulatot! Nagyon sokan voltak kint, nagyon szurkolnak nekem itt Monterreyben" - mondta a tornán 2012-ben egyéniben, 2013-ban párosban bajnok magyar teniszező, aki azt is elárulta, hogy jól érezte magát ismét a centerpályán.A világranglista 44. helyén álló Babos következő ellenfele a brit Naomi Broady (136.) lesz. A két játékos már ötször találkozott egymással, négy alkalommal csak három játszmában dőlt el az összecsapásuk, és ezekben ötször a rövidítésig is eljutottak. Az öt mérkőzésből négyet Babos nyert meg, tavaly ugyanezen a tornán, szintén a második fordulóban két szettben (6:3, 6:2) győzte le Broady-t.egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért): Babos Tímea (4.)-Marie Buzkova (cseh) 6:3, 6:4