Monacói Nagydíj - Räikkönen nyerte az időmérő edzést

A 37 éves finn versenyzőnek ez pályafutása 17. pole pozíciója - legutóbb 128 futammal ezelőtt, a 2008-as Francia Nagydíjon indulhatott az első rajtkockából. Monacóban legutóbb 2005-ben győzött időmérő edzésen, akkor a futam végén is őt intették le az első helyen.

Räikkönen mögött csapattársa, a világbajnoki pontversenyben vezető német Sebastian Vettel végzett másodikként, míg a harmadik helyről Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája rajtolhat. Kettejük között mindössze két ezredmásodperc döntött. A háromszoros világbajnok brit Lewis Hamilton az időmérő második szakaszában búcsúzott, és csak a 14. helyről rajtolhat. Hamilton utolsó gyors körében a McLarennel versenyző Stoffel Vandoorne hibázott, a gumifalba csapódott, emiatt a Mercedes pilótája nem tudta teljes sebességgel teljesíteni a pályát.Mindez azért különösen rossz hír számára, mert a monacói aszfaltcsíkon rendkívül kevés lehetőség van az előzésre. A szezon során először jutott be az időmérő harmadik szakaszába mindkét McLaren-Honda. Az istálló öröme viszont nem teljes, hiszen Vandoorne összetörte az autóját, csapattársa, a tavaly év végén visszavonult, ezen a futamon az amerikai Indy 500-on induló Fernando Alonsót helyettesítő, egyébként kilencedik helyen zárt Jenson Button 15 helyes rajtbüntetést kapott, mert az autójában ki kellett cserélni több alkatrészt is. A brit emiatt csak az utolsó helyről vághat majd neki a futamnak. A belga Vandoorne is büntetést kapott, ő a legutóbbi Spanyol Nagydíjon okozott balesetet, ami miatt három hellyel hátrébb sorolták. A 78 körös Monacói Nagydíj vasárnap 14 órakor kezdődik.A teljes rajtsorrend: 1. sor: Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) Sebastian Vettel (német, Ferrari) 2. sor: Valtteri Bottas (finn, Mercedes) Max Verstappen (holland, Red Bull) 3. sor: Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro Rosso) 4. sor: Sergio Perez (mexikói, Force India) Romain Grosjean (francia, Haas) 5. sor: Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) Nico Hülkenberg (német, Renault) 6. sor: Kevin Magnussen (dán, Haas) Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 7. sor: Lewis Hamilton (brit, Mercedes) Felipe Massa (brazil, Williams) 8. sor: Esteban Ocon (francia, Force India) Jolyon Palmer (brit, Renault) 9. sor: Lance Stroll (kanadai, Williams) Pascal Wehrlein (német, Sauber) 10. sor: Marcus Ericsson (svéd, Sauber) Jenson Button (brit, McLaren)