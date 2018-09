Modricot választotta a FIFA az év játékosának, Szalahé a Puskás Ferenc-díj - videók

Luka Modric portréja:



Született: 1985. szeptember 9., Zadar (Jugoszlávia)

Magasság/testsúly: 172 cm/65 kg

Klubjai: NK Zadar (1996-2001), Dinamo Zagreb (2002-2008), Zrinjski Mostar (kölcsönben, 2003-2004), Inter Zapresic (kölcsönben, 2004-2005), Tottenham Hotspur (2008-2012), Real Madrid (2012 óta)

Posztja: középpályás

Válogatottság/gól: 115/14

Első mérkőzés a válogatottban: 2006. március 1. (Argentína, 3-2)

Első gól a válogatottban: 2006. augusztus 16. (Olaszország ellen, 2-0)

Eredményei: világbajnoki döntős (2018), Bajnokok Ligája-győztes (2014, 2016, 2017, 2018), klubvilágbajnok (2014, 2016, 2017), európai Szuperkupa-győztes (2014, 2016, 2017), spanyol bajnok (2017), spanyol Király Kupa-győztes (2014), spanyol Szuperkupa-győztes (2012, 2017), horvát bajnok (2006, 2007, 2008), Horvát Kupa-győztes (2007, 2008), horvát Szuperkupa-győztes (2006), a bosnyák bajnokság legjobb játékosa (2003), a horvát bajnokság legjobb játékosa (2007), az év legjobb horvát labdarúgója (2007, 2008, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018), a spanyol bajnokság legjobb középpályása (2014, 2016), Európa legjobb középpályása (2017, 2018), a klubvilágbajnokság legjobb játékosa (2017), a világbajnokság legjobb játékosa (2018), a FIFA Év játékosa (2018)

az év legjobb férfi játékosa: Luka Modric (horvát, Real Madrid)

az év legjobb női játékosa: Marta (brazil, Orlando Pride)

az év kapusa: Thibaut Courtois (belga, Chelsea)

az év edzője férfi csapatnál: Didier Deschamps (francia, francia válogatott)

az év edzője női csapatnál: Reynald Pedros (francia, Olympique Lyonnais)

FIFA Puskás-díj (az év legszebb gólja): Mohamed Szalah (egyiptomi, FC Liverpool, az Everton ellen)

FIFA Fair Play-díj: Lennart Thy (német, VVV-Venlo)

az év szurkolói: a perui válogatott drukkerei

Az Év csapata: David de Gea (spanyol, Manchester United) - Dani Alves (brazil, Paris Saint-Germain), Raphael Varane (francia, Real Madrid), Sergio Ramos (spanyol, Real Madrid), Marcelo (brazil, Real Madrid) - Luka Modric (horvát, Real Madrid), NíGolo Kanté (francia, Chelsea) - Eden Hazard (belga, Chelsea), Lionel Messi (argentin, FC Barcelona), Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain) - Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)

Luka Modric, a Real Madrid horvát futballistája lett az Év játékosa a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA). A 32 éves Modric először érdemelte ki az elismerést. A középpályás az előző szezonban klubjával megnyerte a Bajnokok Ligáját, majd a nyári, oroszországi világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat.Modric hétfőn este a FIFA londoni gáláján vette át a díjat a 2017. július 3. és 2018. július 15. között nyújtott teljesítményéért. Legutóbb 2007-ben fordult elő, hogy nem Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo nyert a voksoláson, amelyen a szurkolók szavazatai (25 százalék) mellett a szövetségi kapitányok, válogatott csapatkapitányok és újságírók voksai döntenek. A három jelölt között volt a Liverpool egyiptomi csatára, Mohamed Szalah, valamint a Real Madrid portugál támadója, Cristiano Ronaldo.A gáláról többek között Ronaldo és Lionel Messi is hiányzott.A legjobb kapus Thibaut Courtois, a belgák világbajnoki bronzérmese lett, aki a Chelsea-ből idén nyáron a Real Madridhoz igazolt.Az év legszebb góljáért járó, idén tizedszer átadott Puskás Ferenc-díjat az egyiptomi Mohamed Szalah nyerte. A 26 éves játékos a győzelmet érő találatot tavaly decemberben, az Everton elleni bajnokin szerezte. A Premier League gólkirálya a jobb oldalon két védőt is kicselezett, mielőtt a hosszú felső sarokba csavarta a labdát.A férficsapatot irányító edzők közül Didier Deschamps, a világbajnok francia válogatott szövetségi kapitánya, a női csapatok trénerei közül pedig a Bajnokok Ligája-győztes francia Olympique Lyonnais-t irányító Reynald Pedros kapta az elismerést.A legjobb női játékos a brazil Marta Vieira da Silva lett, immár hatodszor.A profi labdarúgók nemzetközi szakszervezetének (FIFPro) álomcsapatát David de Gea, Dani Alves, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, NíGolo Kanté, Eden Hazard, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Cristiano Ronaldo alkotja, ezt a 11-et is most hirdették ki.A sportszerűségi díjat a német Lennart Thy, a holland VVV Venlo futballistája kapta, aki nem lépett pályára a PSV Eindhoven ellen, mert a meccs időpontjában véradáson vett részt egy ritka betegségben szenvedő férfi részére.Az év szurkolóinak a perui válogatott drukkereit választották, akik közül mintegy 40 ezren kísérték el kedvenceiket az oroszországi világbajnokságra.