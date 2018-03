Mocsai Lajos: az IHF képzési központja lehet Balatonboglár és a NEKA

A NEKA balatonboglári létesítményeit a TE minőségi oktatásának klinikumává szeretnénk fejleszteni, amelyhez az egyetem rendkívül széles kapcsolatrendszerének köszönhetően a hazain kívül a nemzetközi edzőképzés is bekapcsolódhat

- nyilatkozott a rektor az MTI-nek.Hozzátette: ezen felül- közölte a szakember.Szerinte a balatoni város turisztikai jelentősége ennek hatására világviszonylatban is megnőne, és a döntően nyári időszakra korlátozott idegenforgalmi aktivitást akár egészben kiszámítható bevételt biztosítana a város számára.Mocsai Lajos 17 évig volt szövetségi kapitány, összesen 357 alkalommal irányította a női, illetve a férfi kézilabda-válogatottat. Amint elmondta, a sportág eredményeinek és hazai népszerűségének alapján öt évvel ezelőtt fogalmazódott meg benne az a szakmai gondolat, hogy a magyar kézilabdasport megérett egy magas szintű akadémia létrehozására.- fogalmazott a TE rektora.Elárulta: ötletével mégis inkább a balatonboglári illetékeseket kereste meg, mert. Az elhelyezkedés tehát adott volt, a kapcsolatrendszer pedig könnyen kiépíthető."Elkészült egy olyan színvonalas szakmai program, ami nemzetközi elismerést váltott ki, az egyéb részletekben pedig a magyar államnak sikerült megállapodnia az önkormányzattal" - hangsúlyozta Mocsai.Elmondta: kimondottan a városi vezetők igénye volt, hogy a létesítmény fenntartását és a működését illetően egyszereplős modell alakuljon ki.Az államnak köszönhetően a város így jutott ahhoz az egymilliárd forint értékű konszolidációhoz, amelyből tehermentesítette a sportcsarnokkal és uszodával is rendelkező Urányi János Sportközpontot. Az anyagi nehézségek miatt ugyanis a város nem tudta folyamatosan üzemeltetni a balatonboglári sportlétesítményt, az uszoda medencéjében például többször nem volt víz.Mocsai kiemelte,A városi sportcsarnok gépészeti felújítását a NEKA költségvetéséből finanszírozták. A 140-150 akadémistát először a város kollégiumában, majd később a korábban éveken át használaton kívüli, így szintén komoly felújításra szoruló MÁV-üdülőből kialakított lakófaluban szállásolták el, amit 50 éves használatra kaptak meg a várostól."Elkészültek a létesítmények, amelyeknek meg kell tudnunk oldani a hosszú távú, biztonságos fenntartását" - hangsúlyozta Mocsai Lajos. Elmondta:A rektor szerint félretájékoztatták a közvéleményt, és egyáltalán nem gondolja, hogy az egyetem teherként jelentkezne a balatonboglári létesítményeken. Szerinte a Budapesten megújuló campus amúgy is olyan nagyságrendű sportfelülethez jut, amely az egyetem számára még a következő évtizedekre is megoldást jelent. Az akadémia pedig 2016 júniusától, a hármas csarnok megépítését követően szakmai munkájának jelentős részét megoldja, és nem terheli a város egyéb sportlétesítményeit."Jelenleg hetente 2-4 órát vesszük igénybe az Urányit" - jelezte Mocsai Lajos. Hozzátette: négy évvel ezelőtt, az akadémia beindításakor első intézkedéseinek egyike volt, hogy a NEKA 22 millió forint értékben felújította a helyi általános iskola tornacsarnokát, amelynek használatára ugyan még mindig szerződésük van, de mostanra már lényegében egyáltalán nem veszik igénybe.- említette a szakember. Közölte: ha a tulajdonviszonyokat és az üzemeltelést illetően, a közös értékek figyelembevételével létrejön a megállapodás a magyar állam és az önkormányzat között, és a program tovább fejlődik, ahogy eddig, úgy a jövőben is maximálisan szem előtt tartják a város sportját, valamint az ott élő emberek rekreációját.- mondta Mocsai Lajos.