MLSZ: még a biztonságtechnikai szakemberek sincsenek tisztában a pirotechnika veszélyeivel

Az eseményen elhangzott, hogy az MLSZ nem alkalmaz szigorúbb szabályokat, mint a magyar jogszabályok. "Azokat pedig kötelesek vagyunk betartani, valamint a nemzetközi mérkőzéseken az UEFA pirotechnikát tiltó szabályait is" - szögezte le a szervezet.



A tájékoztatón elhangzott, hogy az első három osztályban a 2015/16-os idényben még csak 156, a 2016/17-es szezonban már 656, az elmúlt kiírásban pedig 697 pirotechnikai eszközzel való visszaélést jegyeztek fel a stadionokban, ráadásul utóbbiban még nincs benne két olyan nagyobb felhasználás, ahol a hatalmas füst miatt nem lehetett megállapítani pontos számot. Szó esett arról is, hogy sokszor még a biztonságtechnikai szakemberek sincsenek tisztában minden pirotechnikai eszköz veszélyeivel.



A pirotechnikai eszközök között - teljesítménytől és típustól függően - átlagosan 3 és 15 méter közötti távolságot kellene tartani, ez kivitelezhetetlen egy tömött szektorban, ezen kívül számos olyan szempontot kell figyelembe venni, amely eszükbe sem jut a drukkereknek - jelezték. Ilyen például a széljárás, a stadion szerkezeti elemeinek veszélyeztetése, a veszélyes anyagokat tartalmazó füst, vagy például az egyes molinók és drapériák esetleges gyulladása.



A szövetség hangsúlyozta: az MLSZ-nek a magyar jogszabályokon kívül, mivel tagja az UEFA-nak, e szervezet előírásait is be kell tartatnia.