MKC: újabb kupagyőzelem

A szombathelyi Savaria Arénában aratott siker után ezúttal egy nyolc csapatos hajdúnánási tornán diadalmaskodott az MKC. A mosonmagyaróvári együttes a csoportmérkőzések során a Szeged (27-22), az Orosháza (29-22) és a Szentendre (29-18) legyőzésével került a döntőbe, ahol imponáló fölénnyel (30-15) nyert a Kozármisleny ellen. A viadal legjobb kapusának Scholtz Andreát választották.



- Sok jó egyéni teljesítményt láthattam a három napos torna során, amely több célt is szolgált számunkra – mondta Bognár Róbert, az MKC szakmai igazgatója. – Remek körülmények között az összetartás a csapategységet tovább javította, s a szakmai munka elvégzése mellett Csernus doktor előadása is nagyon hasznosnak bizonyult. Hegedüs és Csala sérülés miatt kihagyta a tornát, viszont a fiatal Szalai remekül mutatkozott be, ráadásul két mérkőzés erejéig, új igazolásunk, Kovacsicz Mónika is igazolhatta klasszisát.



Az MKC a héten már bajnoki mérkőzésen is pályára lép, a tavaszi szezon nyitó fordulójában, pénteken 18 órakor, a Marcali csapatát fogadja majd az UFM Arénában.