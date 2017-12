MKC: az évzáró meccsen az elhunyt halászi tanárra emlékeznek

Az értékelések mellett jelentős jutalmazásokra is sor kerül, a klub edzői, utánpótlás játékosai és a együttessel kapcsolatban álló iskolák is meglepetés ajándékokban részesülnek. Az eseményt követően, 18.30 órakor, az Eu-Fire Mosonmagyaróvár az NB I-es Budaörs elleni barátságos mérkőzéssel zárja a 2017-es esztendőt.



Az évzáró találkozón az idén elhunyt halászi testnevelő tanárra, Keresztély Kornélra emlékeznek.



A bérletek erre a mérkőzésre nem érvényesek, a jegyek egységesen 1000 forintba kerülnek. A belépőket előzetesen meg lehet vásárolni a Szellőrózsa ABC-ben, valamint a mérkőzést megelőző egy órában az UFM Aréna jegypénztárában. Emellett több gyűjtőurnát is kihelyeznek a helyszínen, s a mérkőzésen befolyt teljes összeget Keresztély Kornél családjának ajánlják fel.



Ezenkívül az MKC–Budaörs találkozó kezdődobását licitre bocsájtják, és a két csapat is felajánlott egy-egy aláírt mezt, amit szintén elárvereznek. A liciteket az egyesület facebook oldalán (mkcse.hu)várják.



A nemrégiben Vitéz Péter személyében régi-új elnököt választó Mosonmagyaróvári Kézilabda SzurkolókEgyesülete, e mellett „plüssdobálást" szervez a mérkőzés szünetében, arra kéri a találkozóra kilátogatókat, hogy hozzanak magukkal egy-egy plüssjátékot, és azt majd félidőben dobják be a pályára. A játékokat még a héten kiviszik a felnőtt csapat játékosai a kiválasztott helyi óvodákba.