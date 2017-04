MK-döntő - Véget ért a győriek nagy sorozata - Audi ETO-Ferencváros 31-33 - fotók

Gyakorlatilag végig vezette az MK-döntőt Elek Gábor csapata, az ETO hiába küzdött, a vezetést nem tudta megszerezni. A fővárosi zöld-fehérek rendkívül harciasan védekeztek, jól bírták az iramot. Amorim az utolsó másodpercekben megmentette csapatát, de a büntetőknél ő hibázott. Ilyen a sors iróniája."Végig futottunk az eredmény után, nem tudtunk vezetni. Mutatja az erőnket, hogy jól küzdöttünk. Ettől a vereségtől csak erősebbek leszünk. A Ferencváros jól védekezett, mi gyengébbek voltunk hátul.""Nagyon boldog vagyok, óriási fegyvertényt hajtottunk végre. Hatalmas szívvel játszottunk."Ferencváros története során 12. alkalommal nyerte meg a női kézilabda Magyar Kupát, miután a vasárnapi fináléban hétméteresekkel legyőzte a címvédő Győrt a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban. A találkozón szinte végig a Ferencváros vezetett, a győriek mindössze egyszer, 7-6-nál voltak előnyben. A fővárosiak legutóbb 2003-ban tudtak nyerni, 2005 óta pedig minden évben a győrieké lett a Magyar Kupa.Tippmix Török Bódog női Magyar Kupa: döntő: FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 34-32 (16-15, 29-29) - hétméteresekkel a legjobb gólszerzők: Szucsánszki, Kovacsics 7-7, Pena 6, illetve Amorim, Görbicz 7-7, Mörk 5.A története 16. döntőjét játszó Győr - mely sorozatban 14. alkalommal volt érdekelt az aranycsatában - a DVSC, míg a Ferencváros a Dunaújváros legyőzésével jutott be a fináléba. Az ETO-nál Yvette Broch, az FTC-nél Zácsik Szandra nem léphetett pályára sérülés miatt. A mérkőzést megelőzően a holland Nycke Grootot díjazták, aki a legjobb Magyarországon játszó külföldinek járó elismerést kapta meg a magyar szövetség (MKSZ) főtitkárától, Novák Andrástól. A találkozó nagy iramban kezdődött, egyik csapat védekezése sem volt tökéletes, így sok gólt láthatott a közönség: hét perc után már 5-5-öt mutatott az eredményjelző.A ferencvárosi kapus, Bíró Blanka több nagy védést is bemutatott az első negyedórában, melynek végén így a fővárosiak vezettek három találattal (10-7). Ambros Martin időkérése után egy gólra zárkózott a címvédő, az utolsó percek pedig a spanyol Nerea Pena és a norvég Nora Mörk lövőpárbajáról szóltak, aminek végén a szünetben eggyel vezetett a Ferencváros (16-15). A második félidőben Bíró Blanka továbbra is kiválóan védett, elsősorban az ő bravúrjainak és Schatzl Nadine góljainak köszönhette a Ferencváros, hogy növelni tudta előnyét (22-19). A 49. percben Groot találata az egyenlítést jelentette a győriek számára (23-23), ám a tavaly még az ETO színeiben kupagyőztes Kovacsics Anikó hétmétereseivel továbbra is a fővárosiaknál maradt a vezetés.BüntetőpárbajAz utolsó öt perc egyenlő állásról kezdődött (26-26), és bár a Ferencváros fél perccel a találkozó vége előtt egygólos előnyben támadhatott a győzelemért, a győriek Eduarda Amorim utolsó másodperces góljával egyenlítettek, így büntetőkkel dőlt el a kupa sorsa. A hétméteres párbajt Amorim hibája döntötte el, rajta kívül ugyanis mindenki betalált. A kecskeméti négyes döntő legjobb játékosának a Ferencváros csapatkapitányát, Szucsánszki Zitát választották. A 3. helyért: DVSC-TVP - Dunaújvárosi Kohász KA 30-24 (14-11).31-33 - Pena véget vet az ETO királyságának.31-32 - Tomori eredményes.31-33 - Jovanovic belövi.31-32 - Groot eredményes.30-32 - Schatzl bedobja.30-31 - Amorim hibázik, Szikora véd.30-31 - Szucsánszki magabiztosan.30-30 - Mörk is.29-30 - Kovacsics bedobja.60.p.: 29-29 - Amorim az utolsó másodpercben egyenlít és megmenti az ETO-t!59.p.: 28-29 - Elek Gábor időt kér.59.p.: 28-29 - Bíró Blanka védi Görbicz büntetőjét. Amorim javít.59.p.: 27-29 - Kovacsics újra eredményes.59.p.: 27-28 - Görbicz bedobja a büntetőt.58.p.: 26-28 - Görbicz kapufát lő, Szucsánszki nem hibázik. Martín időt kér.57.p.: 26-27 - Szucsánszki szerencsés gól szerez. Ráadásul az ETO eladja a labdát.56.p.: 26-26 - Egyenlít a győri csapat.55.p.: 25-26 - Megint Kovacsics veszi be a győri kaput.54.p.: 25-25 - Bódi egyenlít.53.p.: 24-25 - Görbicz 6. gólja.51.p.: 23-25 - Zsinórban a második büntetője gól Kovacsicsnak. Belül az utolsó 10 percen.50.p.: 23-24 - Újra a Ferencváros vezet Kovacsics góljával.49.p.: 23-23 - Groot egyenlít. Jó lenne végre vezetni.48.p.: 22-23 - Két gyors gól.47.p.: 21-22 - Elek Gábor időt kér.46.p.: 21-22 - Amorim szép gólt lő.45.p.: 20-22 - Mörk a falba bombáz.43.p.: 20-22 - Görbicz büntetőből eredményes.42.p.: 19-22 - Ne! Emberhátrányból szerez gólt Schatzl.41.p.: 19-21 - Mörk büntetője a kapufán csattan.40.p.: 19-21 - Schatzl is a szélről ló gólt.39.p.: 19-20 - Görbicz a szélről faragja a hátrányt.38.p.: 18-20 - Ferencvárosi gól, Tomori hiba.35.p.: 18-19 - Vezet a Ferencváros.34.p.: 18-18 - Két gyors gól.32.p.: 17-17 - Görbicz egyenlít.30.p.: 15-16 - Bódi ejtése nagyon gyenge.29.p.: 15-16 - Bódi egy gólra hozza fel az ETO-t.28.p.: 14-16 - Mörk újra bedobja a büntetőt.27.p.: 13-16 - Megint Pena, megint három.26.p.: 13-15 - Büntetőből eredményes Mörk.25.p.: 12-15 - Újra hárommal vezet a Ferencváros.24.p.: 12-14 - Jovanovic átlövésből lő nagy gólt.23.p.: 12-13 - Mörk gyorsan válaszol.22.p.: 11-13 - Pena már ötödik gólját lövi.21.p.: 11-12 - Két gyors gól.20,p.: 10-11 - Bódi első gólja.19.p.: 9-11 - Gyors lerohanásból szerez gólt az ETO.18.p.: 8-11 - Jovanovic két perces büntetést kap. Itt az esély az ETO előtt.18.p.: 8-11 - Kovacsics Anikó büntetőből veszi be az ETO kapuját.17.p.: 8-10 - Mörk szép gólt lő.15.p.: 7-10 - Tomori eladta a labdát, Schatzl lecsapott a lehetőségre. Martín időt kér.14.p.: 7-9 - Két gólos előny a Ferencvárosnál.13.p.: 7-8 - Vezet a Ferencváros.12.p.: 7-7 - Schatzl egyenlít.11.p.: 7-6 - Először vezet az ETO.10.p.: 5-6 - Újra eggyel megy a fővárosi csapat.9.p.: 5-5 - Nagy a küzdelem.7.p.: 4-5 - Még nem vezetett a döntőben az ETO.5.p.: 2-4 - Két góllal megy a Fradi.3.p.: 2-2 - Görbicz megszerzi az első gólját.2.p.: 1-1 - Amorim egyenlít.2.p.: 0-1 - vezet a Ferencváros."Jó mérkőzést várok, s remélem, egyik csapat játékosa sem sérül meg" - mondta Elek Gábor, a Ferencváros edzője."Komoly teljesítményre van szükségünk, hogy megvédjük címünket. Főleg kapusposzton és a védelmünkben várok kiemelkedő teljesítményt" - közölte Ambros Martín, a győriek mestere.Az ETO az elődöntőben a Debrecent, a Ferencváros a Dunaújvárost győzte le szombaton.