MK-döntő - Audi ETO-Ferencváros 27-29 - online

Online tudósítás - Audi ETO-Ferencváros 27-29 (15-16)



59.p.: 27-29 - Kovacsics újra eredményes.

59.p.: 27-28 - Görbicz bedobja a büntetőt.

58.p.: 26-28 - Görbicz kapufát lő, Szucsánszki nem hibázik. Martín időt kér.

57.p.: 26-27 - Szucsánszki szerencsés gól szerez. Ráadásul az ETO eladja a labdát.

56.p.: 26-26 - Egyenlít a győri csapat.

55.p.: 25-26 - Megint Kovacsics veszi be a győri kaput.

54.p.: 25-25 - Bódi egyenlít.

53.p.: 24-25 - Görbicz 6. gólja.

51.p.: 23-25 - Zsinórban a második büntetője gól Kovacsicsnak. Belül az utolsó 10 percen.

50.p.: 23-24 - Újra a Ferencváros vezet Kovacsics góljával.

49.p.: 23-23 - Groot egyenlít. Jó lenne végre vezetni.

48.p.: 22-23 - Két gyors gól.

47.p.: 21-22 - Elek Gábor időt kér.

46.p.: 21-22 - Amorim szép gólt lő.

45.p.: 20-22 - Mörk a falba bombáz.

43.p.: 20-22 - Görbicz büntetőből eredményes.

42.p.: 19-22 - Ne! Emberhátrányból szerez gólt Schatzl.

41.p.: 19-21 - Mörk büntetője a kapufán csattan.

40.p.: 19-21 - Schatzl is a szélről ló gólt.

39.p.: 19-20 - Görbicz a szélről faragja a hátrányt.

38.p.: 18-20 - Ferencvárosi gól, Tomori hiba.

35.p.: 18-19 - Vezet a Ferencváros.

34.p.: 18-18 - Két gyors gól.

32.p.: 17-17 - Görbicz egyenlít.



Vége az első félidőnek. A Ferencváros jól védekezik, Elek Gábor csapata ellen egyelőre nem találják a győriek az ellenszert. Hajrá ETO!



30.p.: 15-16 - Bódi ejtése nagyon gyenge.

29.p.: 15-16 - Bódi egy gólra hozza fel az ETO-t.

28.p.: 14-16 - Mörk újra bedobja a büntetőt.

27.p.: 13-16 - Megint Pena, megint három.

26.p.: 13-15 - Büntetőből eredményes Mörk.

25.p.: 12-15 - Újra hárommal vezet a Ferencváros.

24.p.: 12-14 - Jovanovic átlövésből lő nagy gólt.

23.p.: 12-13 - Mörk gyorsan válaszol.

22.p.: 11-13 - Pena már ötödik gólját lövi.

21.p.: 11-12 - Két gyors gól.

20,p.: 10-11 - Bódi első gólja.

19.p.: 9-11 - Gyors lerohanásból szerez gólt az ETO.

18.p.: 8-11 - Jovanovic két perces büntetést kap. Itt az esély az ETO előtt.

18.p.: 8-11 - Kovacsics Anikó büntetőből veszi be az ETO kapuját.

17.p.: 8-10 - Mörk szép gólt lő.

15.p.: 7-10 - Tomori eladta a labdát, Schatzl lecsapott a lehetőségre. Martín időt kér.

14.p.: 7-9 - Két gólos előny a Ferencvárosnál.

13.p.: 7-8 - Vezet a Ferencváros.

12.p.: 7-7 - Schatzl egyenlít.

11.p.: 7-6 - Először vezet az ETO.

10.p.: 5-6 - Újra eggyel megy a fővárosi csapat.

9.p.: 5-5 - Nagy a küzdelem.

7.p.: 4-5 - Még nem vezetett a döntőben az ETO.

5.p.: 2-4 - Két góllal megy a Fradi.

3.p.: 2-2 - Görbicz megszerzi az első gólját.

2.p.: 1-1 - Amorim egyenlít.

2.p.: 0-1 - vezet a Ferencváros.



Előzetes - Így látják a mesterek



"Jó mérkőzést várok, s remélem, egyik csapat játékosa sem sérül meg" - mondta Elek Gábor, a Ferencváros edzője.



"Komoly teljesítményre van szükségünk, hogy megvédjük címünket. Főleg kapusposzton és a védelmünkben várok kiemelkedő teljesítményt" - közölte Ambros Martín, a győriek mestere.



Az ETO az elődöntőben a Debrecent, a Ferencváros a Dunaújvárost győzte le szombaton.