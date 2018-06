Mit jelentett Ronaldo gólöröme?

Fotó: Twitter.

Elképesztő teljesítményt nyújtott Cristiano Ronaldo a Spanyolország elleni csoportmérkőzésen: a Real Madrid kiválósága mesterhármast ért el a 3-3-as döntetlennel végződő meccsen. Az első, büntetőből szerzett gólja után azonban Cristiano Ronaldo igen egyedi módon ünnepelt: a világon pedig azt próbálják megfejteni, mit jelentett a mozdulatsora.Ronaldo ugyanis egy kecskét imitált, amivel valószínűleg Lionel Messinek próbált üzenni, vagy rá akart asszociálni: ugyanis Messi nemrég egy kecskével pózolt a Paper magazin címlapján. A kecskét angolul goat-nak mondják, azonban ezt GOAT-ként is szokás használni az angolban, a rövidítés pedig (Greatest Of All Time) a minden idők legjobbja címre utal - Cristiano Ronaldo mintha ezt szerette volna jelezni. Bármire is gondolt a portugálok zsenije, az biztos: pazarul játszott a spanyolok ellen.