Mindenkinél a továbbjutás a tét: Szenegál-Kolumbia élőben 16 órától

Szenegál-Kolumbia

H csoport, 3. forduló, Szamara, játékvezető: Milorad Mazic (szerb)



A várható kezdőcsapatok:



Szenegál: Ndiaye - Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly - Gueye, Kouyate, Ndiaye - Sarr, Niang, Mané



Kolumbia: Ospina - Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica - Barrios, C. Sanchez - Cuadrado, James Rodriguez, Quintero - Falcao



A trióból a japánok a legesélyesebbek, mivel a már biztosan búcsúzó lengyelekkel találkoznak, akik eddig pontot sem szereztek. Az ázsiaiaknak a győzelem és a döntetlen is továbbjutást ér, de még vereség esetén is marad esélyük. Utóbbi esetben a másik csoportmérkőzés eredményétől függ a sorsuk. Ha Szenegál győz, Kolumbia a japánok mögött marad. Amennyiben viszont a dél-amerikaiak nyernek, úgy az egyaránt vesztes afrikaiak és Japán között a gólkülönbség dönthet, amely most egyforma. A következő szempont már a több szerzett találat, ezt követik a fair play-pontok.



Szenegál továbbjutási lehetőségei megegyeznek Japánéval, tekintve, hogy az egymás elleni 2-2-es döntetlenjük után mindkét válogatott 4 ponttal és 4-3-as gólkülönbséggel áll.



Kolumbia győzelem esetén biztos továbbjutó, de még egy döntetlennel is, amennyiben a japánok kikapnak a lengyelektől.



Japán csak részben bízhat a statisztikában. A lengyelek ellen ugyan mindkét eddigi mérkőzését megnyerte - 1996-ban 5-0-ra, 2002-ben pedig 2-0-ra -, de ellenfelük még soha nem végzett vb-csoportkörben pont nélkül. Az európai gárda 2002-ben és 2006-ban is két vereséggel kezdett, de harmadik fellépésén nyert.



Ami a további adatokat illeti, Kolumbia és Szenegál eddig egyszer találkozott egymással, 2014-ben Buenos Airesben felkészülési összecsapáson 2-2-re végeztek. Szenegál eddig egyszer találkozott dél-amerikai riválissal a vb-n, de hiába vezetett 3-0-ra Uruguay ellen, utóbbi végül egyenlített. Kolumbia mérlege afrikai vb-ellenfeleivel szemben két győzelem és egy vereség.