Milliomos sportklubok Győrben - A Győri AC kapta a legtöbbet, 79 milliót

A győri önkormányzat már korábban döntött „a pályázati úton támogatott sportszervezetek – a kiemelt és a nem kiemelt sportágakban egyaránt –, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztásáról". Hamarosan a megítélt pénzösszeget meg is kapják a klubok.



Ahogyan az már szinte mindig lenni szokott, nagyjából kétszer annyi pénzzel lehetett volna kielégíteni az igényeket, mint amennyit a város rendelkezésre bocsát. A keretösszeg 294 millió volt az idei esztendőre, a kérelmek viszont valamivel több mint 583 millió forintot tettek ki.



A támogatási javaslat kialakításánál a korábbi években odaítélt önkormányzati támogatások célirányos és hatékony felhasználását, továbbá az egyesületek versenyzői létszámát, eredményességét és szakmai programját vették figyelembe a döntéshozók. A javaslatot egyébként egyhangú döntéssel fogadták el a képviselők.



A legtöbb pénzt a Győri AC kapta, a hét szakosztály összesen 79 millió forintból gazdálkodhat – a legkevesebb a kerékpárosoknak jut (3,65 millió), a legtöbb pedig az atlétáknak (17 millió) –, emellett pedig működési költségre még további 19 millió forintot kapott az egyesület. Érdekesség, hogy a GYAC azon kevés sportszervezetek egyike, amelyik pontosan annyit kapott, amennyit kért.



A Győri Vízisport SE 2017-re 47 millió forintot kap, ebből 44 a kajakosokra, 2 millió a vízilabdásokra, 1 pedig a szinkronúszókra jut.



A Gyirmót FC Győr labdarúgóinak az igényelt 120 millió helyett 40 milliót szavazott meg a közgyűlés, az Audi-ETO női kézilabdacsapat 30, a Győri Úszó SE 15, a SZESE nyolc szakosztálya 14,2 milliót kap.



A labdarúgócsapatok közül a Ménfőcsanak 8, a kizárólag utánpótlás-neveléssel foglalkozó Üstökös 6,5, a Győrszentiván 4 millió forintot tervezhet be az idei költségvetésébe.



„Milliomos" klubnak mondhatja magát idén a Gladiátor Box Club (2,5 millió), a Győri Lövészklub (2,5 millió), a Győri KC (2 millió), a Győri Elektromos asztalitenisz-szakosztálya (1 millió), a Győri Úszók Közhasznú Egyesülete (1 millió) és a VKCSK női kézilabdacsapata (1 millió).



A többiek százezres nagyságrendben kapnak támogatást, összesen 44 sportszervezetnek szavazott meg pénzt a város.



Fontos megemlíteni, hogy a kiemelten támogatott sportágak – női kézilabda (Audi-ETO), női kosárlabda (CMB Cargo-UNI Győr) és úszás (Győri Úszó SE) – reklámszerződés megkötésével összesen 188.100.000 forintot kapnak, emellett pedig a kiemelten támogatott sportszervezeteknek (Audi-ETO, ETO FC Győr, Győri Úszó SE és GYAC) létesítményhasználatra – ami az Audi-arénára, a Magvassy-csarnokra, az Aqua Sportközpontra, a Radnóti utcai és a Kálóczy téri sporttelepre vonatkozik – további 259 millió forintot hagyott jóvá a testület.



Az élő sportra 2017-ben összesen 761.100.000 forintot fordít a megyeszékhely.



Az újabb BL-győzelemre törő Audi-ETO természetesen továbbra is a kiemelten támogatott sportegyesületek között van.