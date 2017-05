Michelisz negyedik a hungaroringi fő futamon

A Honda magyar pilótája - aki a nyitófutamot autója sérülése miatt ötkörös hátránnyal fejezte be - a hatodik pozícióból vágott neki a versenynek. A rajtnál megtartotta pozícióját, majd egy helyet előrelépett egy kiesés nyomán. Egy rövid biztonsági autós fázist követően, Rob Huff büntetése miatt már a negyedik helyet foglalta el, a verseny második felében pedig már nem tudott előrébb lépni.A Zengő Motorsport magyar versenyzője, Nagy Dániel nem fejezte be a futamot, amelyet a marokkói Mehdi Bennani nyert meg.A világbajnokság két hét múlva a Nürburgringen folytatódik.WTCC, Hungaroring:fő futam (15 kör, 65,715 km):-----------------------------1. Mehdi Bennani (marokkói, Citroën C-Elysée)2. Nicky Catsburg (holland, Volvo S60)3. Tom Chilton (brit, Citroën C-Elysée)4. Michelisz Norbert (Honda Civic)...Nagy Dániel (Honda Civic) kiesett

Korábban írtuk

Michelisz hatodikként végzett a szombati időmérőn, így a fordított rajtsorrend szabálya értelmében az ötödik rajtkockából indult. A rajtot remekül kapta el, az élen beragadt francia John Filippi mellett könnyedén elment, majd nagy csatába kezdett a svéd Thed Björkkel. A két autó rendkívül szorosan haladt egymás mellett, össze is értek, így sérülés miatt mindketten kénytelenek voltak hosszú időre kimenni a boxba. A magyar pilóta végül öt kör hátránnyal fejezte be a futamot.A Zengő Motorsport magyar versenyzője, Nagy Dániel 13., míg csapattársa, a francia Aurélien Panis - a korábbi Forma-1-es pilóta, Olivier Panis fia - 10. helyen zárt. A futamot Michelisz portugál csapattársa, a vb-pontversenyben éllovas Tiago Monteiro nyerte.A WTCC fő viadala 13.45-kor rajtol, ennek Michelisz a hatodik pozícióból vág neki.A túraautó Európa-bajnokság (ETCC) első vasárnapi futamán a Zengő Motorsport két versenyzője is dobogóra állhatott: Szabó Zsolt második, míg Nagy Norbert harmadik lett. Utóbbi a második verseny után is felállhatott a dobogó alsó fokára.WTCC, Hungaroring, nyitófutam (12 kör, 52,572 km):--------------------------------------------------1. Tiago Monteiro (portugál, Honda Civic)2. Tom Chilton (brit, Citroën C-Elysée)3. Robert Huff (brit, Citroën C-Elysée)...13. Nagy Dániel (Honda Civic)...15. Michelisz Nobert (Honda Civic) 5 kör hátrány