Mevoungou szerint is négerezett Kassai

Fotó: Mészáros Mátyás

Egy folyosón, de két térfélen továbbra is a bíró és a játékosok. Fotó: Mészáros Mátyás

„Én még eredményes szembesítést nem láttam" – magyarázta a bíró a magyar eljárásrendet talán kevésbé ismerő kameruni játékosnak, a korábban Győri ETO-ban is játszó Patrick Mevoungounak a látványos bírósági jelenet lényegét. „A szembesítésnek igazán azért van jelentősége, mert a kettejük állítása egyszerre nem lehet igaz" – mondta hol Kassai, hol Mevoungou felé fordulva dr. Megyes Géza.„Hogy mi az igazság, azt csak ketten tudják és az egyikük úgy megy el innen, hogy a másik a szemébe hazudott" – szólt a rendhagyó lecke tegnap a Győri Törvényszéken, ahol Kassai perli az őt vádoló Lipták Zoltánt.Az előzmény ismert: a Vasas–Diósgyőr meccsen Lipták Zoltán belemarkolt Félix Burmeister heréibe, amit a bíró piros lappal honorált. „Megláttam a piros lapot és leszállt a lila köd..." – nyilatkozta később a focista, aki nem hagyta el azonnal a pályát az április 29-i meccsen, hanem fenyegetően indult Kassai felé, állítólag sértegette is – amit tegnap Lipták cáfolt. Az MLSZ fegyelmi bizottsága öt meccsre eltiltotta, ennek enyhítése érdekében fegyelmi tárgyalást kért. A jegyzőkönyvét írta volna alá a szintén meghallgatott Kassai Viktor, amikor látta: mit állít róla a játékos. Mivel Liptáknak győri a bejegyzett lakcíme, a Miskolci Törvényszékről az ügy idekerült.Ez volt a második tárgyalási nap, beidézték a játékost, aki maga is állította, hogy miután negyedszer reklamált, s a bíró szerinte ok nélkül sípjába fújt, Kassai nem hallgatta meg, hanem rákiabált. „Shut up (kussolj) negró", majd miután ő visszakérdezett, hozzátette: „fa...ó"... Ez szerinte az első félidő végén történt, a szünetben elmesélte ezt a többi játékosnak, így értesült róla Lipták is.Végül nem az alperest szembesítették Kassai Viktorral, hanem Mevoungout.„Azt mondtam mister Kassainak, hogy nem volt szabálytalanság, erre azt mondta nekem, hogy »shut up negró«." Kassai: „Nem mondtam ilyet, semmilyen sértőt nem mondtam."Kassai Viktor és jogi képviselője indítványára a bíróság bekéri az ominózus meccsről készült videófelvételt.Nem vagyunk pszichológusok, hogy megállapítsuk, ki nem mond igazat, nekünk egyik fél sem tűnt megjátszónak, idegesnek.Mevoungou egy kérdésre felelve azt is kijelentette, nem haragszik Kassai Viktorra, a rasszizmushoz hozzászokott, de ez a sértés szakmán belül érte. Meglepődött ugyanakkor, hogy bíróság elé került az ügy.Kassai Viktor a kereset indokairól elmondta: 28 éve vezet futballmeccset, egyetlen munkaadója 3000 játékossal együtt az MLSZ, s majd játékvezetői pályája végén – amire körülbelül 45 éves korában kerül sor – sportszakemberként is az MLSZ égisze alatt dolgozhat. Ez a szerinte valótlan vád komoly hátrányt jelenthet számára, ráadásul eljuthatott nemzetközi labdarúgó-szervezetekhez. S beszédes, hogy miközben őt Európa 25. legjobb játékvezetőjeként jegyzik, az MLSZ Magyarországon csak a hatodik helyre sorolta az esetet követően. A nemzetközi futballban különösen szigorúan elítélik a rasszizmust, az MLSZ szabályzata pedig tiltja a játékosok, sportszakemberek sértegetését, így ez neki az állásába is kerülhetne.Kijelentette azt is: a követelt sérelemdíj magas, azt felajánlja sportcélra, a „Rakaczki Bence" Alapítványnak.Kassai Viktor és jogi képviselője indítványára a bíróság bekéri az ominózus meccsről készült videófelvételt és azzal párhuzamosan meghallgatják a játékvezetők szavait rögzítő helpdesk felvételét is.