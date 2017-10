Messiék nem tudtak nyerni, elúszni látszik az argentin vb-szereplés

A legutóbbi vb ezüstérmese március 24. óta nem nyert meccset a sorozatban, s hiába vette át a csapatot júniusban Jorge Sampaoli, vele sem tudott kimászni a gödörből.



Az argentinok a Boca Juniors stadionjában fogadták a perui gárdát, s hiába volt ott a pályán Lionel Messi, képtelenek voltak az ellenfél kapujába találni. A találkozót az FC Barcelona szupersztárja végigjátszotta, ám Sampaoli az olasz bajnokságban egyaránt remeklő Paulo Dybalát és Mauro Icardit egy percre sem állította be.



Az argentin válogatott sorozatban negyedik meccsén nem tudott győzni, sorsa azonban továbbra is a saját kezében van, mivel ha kedden nyer Ecuadorban, az ötödiknél nem végezhet rosszabb pozícióban. Ugyanakkor Ecuadorban embert próbáló körülmények várják majd Messiéket, mivel a quitói pálya 2800 méter magasan fekszik.



A csütörtöki játéknap legnagyobb bravúrját Paraguay mutatta be, mely Kolumbiában egészen a 89. percig hátrányban volt, a hajrában szerzett gólokkal azonban 2-1-re győzni tudott.



A dél-amerikai selejtezős csoportban elképesztő izgalmak várhatóak a zárónapon. A már kijutott Brazília mögött ugyanis szinte csak a második Uruguay érezheti magát biztonságban, de még matematikailag lecsúszhat az ötödik, pótselejtezős helyre. Igaz, ehhez szinte csodának kellene történnie, mivel három ponttal előzi meg az ötödik Perut és a hatodik Argentínát, gólaránya pedig - mely azonos pontszám esetében elsődlegesen dönt - kilenccel jobb riválisainál.



A harmadik és negyedik helyet Chile és Kolumbia 26-26 ponttal foglalja el, egy ponttal jönnek utánuk a peruiak és az argentinok, míg a hetedik Paraguay további egy ponttal követi őket.



A dél-amerikai zónából négy csapat szerez közvetlenül jogot a világbajnoki részvételre, az ötödik helyezett pedig pótselejtezőt játszik az óceániai régió legjobbjával, Új-Zélanddal.



Eredmények, 17. forduló:

Bolívia-Brazília 0-0

Venezuela-Uruguay 0-0

Kolumbia-Paraguay 1-2 (0-0)

Argentína-Peru 0-0

Chile-Ecuador 2-1 (1-0)



Az állás:

1. (és már vb-résztvevő) Brazília 38 pont,

2. Uruguay 28,

3. Chile 26 (26-24),

4. Kolumbia 26 (20-18),

5. Peru 25 (26-25),

6. Argentína 25 (16-15),

7. Paraguay 24,

8. Ecuador 20,

9. Bolívia 14,

10. Venezuela 9



A 18. (utolsó) forduló programja (magyar idő szerint):

szerda:

Brazília-Chile 1.30

Ecuador-Argentína 1.30

Paraguay-Venezuela 1.30

Peru-Kolumbia 1.30

Uruguay-Bolívia 1.30