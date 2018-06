Messiék könnyebb mérkőzésre számítottak

Messi - aki a 2-1-re megnyert csoportmérkőzés első találatát szerezte - elmondta: úgy készültek a találkozóra, hogy "Isten segítségével" számukra minden kedvezően alakul majd. Arra azonban nem számítottak, hogy ennyire nehezen jön majd össze a siker. Az afrikai rivális az 51. percben egyenlített, Messi szerint az argentinok ettől "idegessé" váltak.



"Úgy éreztük, hogy nagyon gyorsan múlnak a percek, ezért elkezdtünk még intenzívebben támadni, aminek a végén meglett az eredménye" - közölte az ötszörös aranylabdás támadó. Marcos Rojo a 86. percben lőtte be a győzelmet, valamint a továbbjutást jelentő argentin találatot.



Jorge Sampaoli szövetségi kapitány elárulta: sok gólhelyzetet teremtettek, de a győzelem kulcsa játékosainak a bátorsága volt, ami továbbjutást ért számukra. A franciák elleni nyolcaddöntőről úgy vélekedett, hogy csapatának az eddigieknél sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt kell nyújtania. Messi a következő ellenfélről azt mondta: nagyon jól ismeri a franciák védőit és támadóit is, és tudja, mit kell tenniük.



A szupersztár - aki vasárnap ünnepelte a 31. születésnapját - hozzátette, hogy "rendkívül fájdalmas" lett volna számára a csoportkör utáni búcsú, míg Sampaoli védelmébe vette az együttes kulcsemberét, akit az első két fordulóban nyújtott visszafogott teljesítménye miatt sok kritika ért.



"Minden alkalommal képes megmutatni, hogy fantasztikus játékos, mindenkinél jobb. De neki is szüksége van a csapattársai segítségére, akkor tudja kihozni magából a maximumot" - mondta a kapitány.



Gernot Rohr, a nigériaiak szakvezetője csalódásként élte meg a kiesést, mert szerinte csapata mindent elkövetett a továbbjutásért, és a második félidőben nagyszerűen játszott.



"Mindössze néhány perc hiányzott a továbbjutáshoz, de az ilyen mérkőzések erősítik meg egy csapat tartását" - nyilatkozta a német tréner. Hozzátette, a nagyszerű dél-amerikai játékosok óriási nyomás alá helyezték őket, világbajnoki színvonalon teljesítettek, amire most még nem voltak felkészülve. "Egy kis szerencsére is szükségünk lett volna, amiből ezúttal nem jutott nekünk" - árulta el a szakember. Rohr emlékeztetett arra, hogy Nigériának nagyon fiatal csapata van, melynek nincs sok tapasztalata, de szerinte négy év múlva, a következő vb-re már ütőképes együttessé válik.