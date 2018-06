Mérgében hazament a megváltott jegyével a győri ETO-szurkoló

Fotó: eto.hu

„Hetvenhárom éves vagyok és hatvanöt éve ETO-szurkoló – kezdi Nagy György. – Ebből könnyen kiszámítható, hogy nyolcéves korom óta járok rendszeresen a csapat mérkőzéseire. Annak idején édesapámmal jöttünk be Koroncóról, kezdetben biciklivel, majd miután 1959-ben megindult a buszjárat, akkor azzal."A szenvedélye napjainkban is megmaradt és ehhez kapcsolódik a csalódása is.– A Gyirmót-meccsre igyekeztem be a stadionba, amikor következett a biztonsági emberek által elvégzett motozás – folytatja Nagy György. – Már ezzel sem értek egyet, de látható volt rajtam, hogy az ülőpárnán kívül mást nem akarok bevinni a lelátóra. A biztonsági ember mégis kérte, hogy vegyem le a sapkámat, de én nem akartam, ezt már méltánytalannak éreztem. Háromszor kérte, háromszor mondtam nemet és mivel nem engedett be, mérgemben sarkon fordultam és kezemben az ötszáz forintos jeggyel elhagytam a stadiont.A beléptetéssel és a névre szóló jeggyel kapcsolatos sérelmemet korábban már szóvá tettem szurkolói ankéton is, de azt a választ kaptam, hogy ez a szabály. Kérdem én: mire jó ez? Ezekkel az intézkedésekkel elveszik annak a kevés embernek is a kedvét, akik még kijárnak a magyar bajnokikra. Csak csendesen jegyzem meg: nemrégen külföldön voltam egy nagy meccsen, ott nem kellett levennem a sapkámat...