Mérföldkőhöz érkezik vasárnap a magyar e-sport

"Egy pénzintézetnek nemcsak az alaptevékenységével kell szolgálnia a lakosságot, hanem azon túl is. Az egyik ilyen terület a sport, a K&H Bank évek óta támogatja a tömeg-, a para- és a versenysportot" - mondta az esemény szerdai sajtótájékoztatóján Horváth Magyary Nóra, a K&H csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója. Ezt követően bejelentette, hogy új szegmenssel bővül a sporttámogatások köre: a verseny névadójaként a fiatalok sportja, az e-sport mellé állnak.



"Felelős pénzintézetként arra törekszünk, hogy válaszokat adjunk a társadalmi igényekre. Mivel az e-sportra, mint a jövő sportjára tekintünk, ezért álltunk a viadal mellé" - fogalmazott.



Szegő Péter, az MTK Budapest e-sport szakosztályának vezetője emlékeztetett arra, hogy tavaly az országban elsőként ők alapítottak e-sport szakosztályt. Azóta egyre több élvonalbeli egyesületnél létesült ilyen, és a rajongók köre már meghaladja a 400 ezret.



Hodozsán Dániel, a verseny főszervezője arról beszélt, hogy az élklubok világszerte e-sport szakosztályt alapítanak, mert így kívánják meghódítani a fiatalokat. A rendezvénnyel kapcsolatban megjegyezte: a verseny iránt óriási volt az érdeklődés, ezért 128 főben maximálták az indulói létszámot.



Az első magyarországi hivatalos versenyt különleges helyszínen, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban egyenes kieséses rendszerben, egyszerre nyolc konzolon bonyolítják majd a le, a küzdelmet az érdeklődők az aréna óriáskivetítőjén is követhetik. A legjobb négy mezőnyéhez további négy meghívott profi játékos csatlakozik, ebből a nyolc játékosból kerül majd ki a végső győztes.



A korán kieső résztvevőket, illetve a szurkolókat egyéb programok is szórakoztatják a vasárnap 10 és 18 óra között sorra kerülő eseményen, amelyre a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.